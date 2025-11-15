El presunto agresor es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad y que ha sido ingresado en un servicio de Psiquiatría

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila: la cantante que triunfó con 'Paco, Paco, Paco'

ÁvilaLa cantante y actriz española Encarnita Polo ha muerto a los 86 años en una residencia de Ávila. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar su fallecimiento. Según los primeros indicios, fue estrangulada por otro residente, un octogenario que no había mostrado signos de agresividad y que ha sido ingreso en un servicio de Psiquiatría tras el ataque.

Encarnita Polo, autora del éxito musical 'Paco, Paco, Paco', ha fallecido el viernes en la residencia Decanos de Ávila, según ha informado la Policía Nacional en un mensaje enviado a los medios.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial investiga las circunstancias del fallecimiento. Según han señalado fuentes cercanas a la investigación a EFE, ha sido otro residente quien la ha agredido provocando su muerte por estrangulamiento. Este es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad y que ha sido ingresado en un servicio de Psiquiatría tras el ataque.

Su hija pide respeto y privacidad

Por su parte, su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

"Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño", ha comunicado en el mensaje que ha enviado la hija de Encarnita a sus allegados.

"Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha añadido.

Además, ha indicado que no hará declaraciones públicas ni concederá entrevistas, porque "necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos".

Por último, ha mandado un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil".

Una de las figuras de la música pop y la copla de los años 60 y 70

Encarnita Polo nació en el barrio sevillano de Triana en 1939 e inició su relación con la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco familiar. En su adolescencia se trasladó con su familia a Barcelona, ciudad donde comenzó a presentarse en salas de fiesta y emisoras locales, lo que marcó el inicio de su carrera profesional.

Uno de sus grandes éxitos llegó en 1969 con la publicación de 'Paco, Paco, Paco'. Décadas más tarde el tema recuperó fama mundial tras viralizarse en internet. Esta pieza terminó convirtiéndose en su sello personal y en uno de los grandes fenómenos musicales españoles de su tiempo. Otros de sus 'singles' más conocidos es 'Pepa Bandera'.

En la década de los 60 consolidó su popularidad y se trasladó a Italia para trabajar al lado de figuras de la canción italiana como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti. Fue en este país donde debutó en el cine junto a Domenico Modugno en la comedia musical 'Scaramouc'.

En televisión también participó en el famoso programa de TVE 'Pasaporte a Dublín', donde compartió espacio con otros grandes artistas de la época, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel o Karina.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer. Según su hija, se trasladó a Ávila, donde vivió "rodeada de cariño".