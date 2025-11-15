El fallecido es el conocido tudelano Alfonso Verdoy Blanco, escritor y profesor de Filosofía

Se trata del segundo atropello mortal de un ciclista en Aragón en este 2025

Compartir







ZaragozaUn ciclista de 88 años, vecino de Tudela, ha fallecido este sábado al ser arrollado por una furgoneta en la carretera ZP-5303, en el término municipal de Tarazona (Zaragoza), según ha informado la Guardia Civil de Zaragoza.

El fallecido es el conocido tudelano Alfonso Verdoy Blanco, escritor y profesor de Filosofía de numerosas generaciones en Jesuitas, según recoge el medio local Diario De Navarra.

El suceso se ha producido en el kilómetro 10,5

El suceso, cuyas causas investigan especialistas de Tráfico de la Benemérita, se ha producido a las 11.55 horas en el kilómetro 10,5 de la vía que comunica las localidades de Vera de Moncayo y Tarazona.

Se trata del segundo atropello mortal de un ciclista en Aragón en este 2025. El pasado mes de marzo un hombre de 59 años perdió la vida en la carretera a A-129 víctima de un atropello de un conductor que se dio a la fuga y que acabó siendo detenido.