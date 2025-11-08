El suceso se produjo a las seis de la madrugada en el cruce de las calles Hernández Lázaro y Valle de la Ballestera

Una joven de 20 años muere atropellada por un camión de reparto en Valencia: el conductor da positivo en cocaína y cannabis

ValenciaEl Juzgado número 13 de Valencia, en funciones de guardia, ha decretado este 8 de noviembre, de conformidad con la solicitud del Ministerio Fiscal, la libertad provisional para el camionero que estaba detenido por atropellar mortalmente a una joven.

La víctima tenía 20 años y se encontraba cruzando correctamente un paso de cebra. Según fuentes policiales, el conductor del camión de reparto declaró que no la vio y la arrolló, tras pasar un semáforo en ámbar.

En su giro del cruce que hay entre las calles Hernández Lázaro y Valle de la Ballestera, en el barrio de Sant Pau de la capital, se produjo el suceso, cuando el reloj marcaba las seis de la madrugada de este 7 de noviembre.

No conducía bajo efectos de las drogas

Aunque en las pruebas de drogas que los agentes realizaron al camionero los resultados fueron positivos en cocaína y cannabis, los policías aclararon que en esos momentos de los hechos no circulaba bajo los efectos de estas sustancias.

El magistrado, que le ha impuesto como medida cautelar la retirada del permiso de conducir, ha adoptado la decisión tras haber prorrogado 24 horas el arresto del sospechoso, al hallarse a la espera de un informe médico y la ratificación en sede judicial por la facultativa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

Tanto de ese informe como de otro análisis forense se desprende que el hombre no estaba conduciendo influenciado por esas drogas. Ya que las había consumido hacía una semana, pero aún quedaban algunos restos en su organismo.

Posible homicidio imprudente

Dichas conclusiones médicas son coincidentes con las observaciones recogidas en el atestado policial, según el cual los agentes no apreciaron síntomas de afectación por drogas en el conductor.

La causa está abierta inicialmente por un posible delito de homicidio imprudente. Seguirá bajo investigación en otro juzgado, el de Instrucción 11 de Valencia, que estaba de guardia cuando ocurrió el atropello.