Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia
Atropello

Dejan en libertad provisional al camionero que atropelló mortalmente a una joven de 20 años en Valencia

Agentes en el lugar del atropello mortal en Valencia
El camión arrolló a la chica, cuando ésta cruzaba correctamente un paso de cebraPolicía Local de Valencia
Compartir

ValenciaEl Juzgado número 13 de Valencia, en funciones de guardia, ha decretado este 8 de noviembre, de conformidad con la solicitud del Ministerio Fiscal, la libertad provisional para el camionero que estaba detenido por atropellar mortalmente a una joven.

La víctima tenía 20 años y se encontraba cruzando correctamente un paso de cebra. Según fuentes policiales, el conductor del camión de reparto declaró que no la vio y la arrolló, tras pasar un semáforo en ámbar.

PUEDE INTERESARTE

En su giro del cruce que hay entre las calles Hernández Lázaro y Valle de la Ballestera, en el barrio de Sant Pau de la capital, se produjo el suceso, cuando el reloj marcaba las seis de la madrugada de este 7 de noviembre.

No conducía bajo efectos de las drogas

Aunque en las pruebas de drogas que los agentes realizaron al camionero los resultados fueron positivos en cocaína y cannabis, los policías aclararon que en esos momentos de los hechos no circulaba bajo los efectos de estas sustancias.

PUEDE INTERESARTE

El magistrado, que le ha impuesto como medida cautelar la retirada del permiso de conducir, ha adoptado la decisión tras haber prorrogado 24 horas el arresto del sospechoso, al hallarse a la espera de un informe médico y la ratificación en sede judicial por la facultativa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

Tanto de ese informe como de otro análisis forense se desprende que el hombre no estaba conduciendo influenciado por esas drogas. Ya que las había consumido hacía una semana, pero aún quedaban algunos restos en su organismo.

Posible homicidio imprudente

Dichas conclusiones médicas son coincidentes con las observaciones recogidas en el atestado policial, según el cual los agentes no apreciaron síntomas de afectación por drogas en el conductor.

La causa está abierta inicialmente por un posible delito de homicidio imprudente. Seguirá bajo investigación en otro juzgado, el de Instrucción 11 de Valencia, que estaba de guardia cuando ocurrió el atropello.

Temas