Devuelven a un niño de ocho años a su madre tras acudir al colegio en un día no lectivo en Palma

El niño señaló a los policías que, al acordarse de que no había clase, había decidido esperar allí hasta que su madre le recogiese

PalmaLa Policía Local de Palma ha entregado a un niño de ocho años a su madre, después de que le llevara al colegio en Son Ferriol en un día no lectivo en la capital de Mallorca.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre, sobre las 9:15 horas, cuando los agentes fueron requeridos por un ciudadano que se extrañó al ver a un menor solo dentro del recinto escolar en un día no lectivo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

La madre desconocía que fuese un día no lectivo

Una vez en el lugar, los policías comprobaron que la puerta de acceso al patio, aunque estaba cerrada, se abría al empujarla. Dentro encontraron al niño, quien les dijo que, al entrar y no ver a nadie, se había acordado de que no había clase y había decidido esperar allí a que su madre regresara a recogerle.

Los agentes trasladaron al menor a otro centro cercano donde había una actividad programada. En dicho lugar, con la colaboración de una orientadora educativa de la Consejería de Educación y Universidades que conocía a la familia, se logró contactar telefónicamente con la progenitora.

En todo momento, el pequeño estuvo acompañado por los agentes y la orientadora. La madre fue citada posteriormente en la Comisaría del Distrito Este.

La mujer explicó allí que había dejado a su hijo en el centro y se había asegurado de ver cómo accedía al recinto antes de marcharse, dado que desconocía que fuese un día no lectivo. Tras confirmar la filiación, los agentes hicieron entrega del menor a su madre.