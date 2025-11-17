Una mujer, en estado crítico tras ser recuperada de una parada cardiorrespiratoria en una playa de Tenerife

Una mujer de 70 años ha sido derivada en estado crítico al Hospital del Sur tras ser rescatada del mar en la playa de Los Cristianos

La borrasca Claudia causa el derrumbe de un muro que ha aplastado varios vehículos en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria

Una mujer de 70 años ha sido derivada en estado crítico al Hospital del Sur tras ser rescatada del mar en la playa de Los Cristianos de Tenerife, a causa de una parada cardiorrespiratoria. Los hechos han sucedido a las 10.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el rescate de una mujer por parte de los socorristas, que iniciaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.

Personal del SUC y de Atención Primaria continuaron con las técnicas avanzadas hasta revertir la parada cardiorrespiratoria y estabilizar a la afectada antes de su traslado al centro hospitalario, donde ingresó en estado crítico. Por último, los efectivos policiales colaboraron en el dispositivo de emergencias.