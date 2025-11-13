Alberto Rosa 13 NOV 2025 - 05:00h.

La alerta no se limita solo a las precipitaciones repentinas, sino también sobre los acumulados, que pueden ser de más de 100 litros por metro cuadrado

La llegada de un potente frente atlántico pone en alerta naranja a Canarias con lluvias muy fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja (riesgo importante) el nivel de aviso activo para hoy jueves, en toda Canarias debido al paso de la borrasca Claudia, que puede llegar a descargar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Para evitar riesgos se han suspendido las clases en todas las islas. Del mismo modo, también se encuentran cerradas varias carreteras en La Palma y en Tenerife y hay zonas con riesgo de inundaciones. Además, se han cancelado y retrasado una docena de vuelos como consecuencia del frente.

Para hoy jueves se pide precaución y también evitar desplazamientos innecesarios. La alerta para hoy no se limita solo a las precipitaciones repentinas en una hora, sino también sobre los acumulados, que pueden ser de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Tenerife y La Palma (sobre todo en zonas altas de El Paso y Garafía) y de 80 litros por metro cuadrado en doce horas en La Gomera y Gran Canaria.

Además, hay avisos amarillos (riesgo) generalizados para todas las islas por tormentas y vientos de 80 kilómetros por hora, que en zonas altas de La Palma pueden llegar a 90 Km/h y en el Teide, a 100 Km/h.

Ayer miércoles ya se registraron imágenes impactantes que constataron el riesgo de este frente. Un ejemplo es un vídeo en el que se muestra el momento en el que cauce del barranco de las Angustias lega al mar, en la costa de Tazacorte, en La Palma.

En cuanto al resto del país, también lloverá con intensidad en Galicia, oeste del sistema central, en la cordillera cantábrica y en puntos de Andalucía occidental, mientras que se prevén rachas muy fuertes de viento, incluso huracanadas en cumbres, tanto en zonas de Canarias como del oeste de la Península.

Las temperaturas nocturnas van a subir notablemente y las máximas van a bajar en el sur de la Península. Por lo tanto, se espera "un ambiente templado" para la época, según el portavoz, que ha señalado que en ciudades como Almería, Murcia y Palma de Mallorca llegarán a los 26-27ºC, mientras que Melilla incluso podría superar los 30ºC.