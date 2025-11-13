Canarias ha registrado ya más de un centenar de incidencias por el paso de la borrasca

Alerta naranja en Canarias: 'Claudia' obliga a suspender clases y cerrar carreteras con lluvias y rachas de hasta 100 km/h

La borrasca Claudia hace estragos en Canarias, donde se multiplican las incidencias derivadas del temporal. En San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, un muro de varios metros se ha derrumbado provocando que sus escombros aplastasen varios vehículos estacionados en una vía en las inmediaciones.

Tras los hechos, sobre los que afortunadamente no se ha informado de heridos, distintos operarios se han desplazado hasta la zona para asegurarla y retirar los vehículos dañados.

La borrasca Claudia mantiene a Canarias en vilo

Precisamente, ante el riesgo derivado de la borrasca, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana emitió ayer un comunicado con recomendaciones para la ciudadanía y con medidas de prevención frente a sus efectos.

De ese modo, el consistorio anunció que, dada la declaración de la situación de “alerta por lluvias” declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, “así como otras situaciones de alerta y prealerta vinculadas a la borrasca Claudia”, se iban a aplicar medidas de cierres en múltiples espacios.

“Considerando que las previsiones meteorológicas apuntan a precipitaciones intensas y rachas de vientos fuertes, que pueden afectar a la seguridad de las personas, bienes y servicios esenciales en el municipio, y que resulta necesario adoptar medidas preventivas complementarias”, el Ayuntamiento dispuso el “cierre temporal” –a partir de las 00 de este jueves y “hasta resolución en sentido contrario” de los siguientes espacios: escuelas infantiles municipales (guarderías); centro de estancias diurnas; centro ocupacional de discapacidad El Tablero; centro de día de enfermos de alzhéimer; parques, instalaciones recreativas y zonas de esparcimiento al aire libre; instalaciones deportivas municipales; Escuela Municipal de Música; bibliotecas y salas de estudio.

Así, hoy todos estos centros y espacios, con el objetivo de “garantizar la seguridad de la población” han permanecido cerrados ante los posibles efectos de la borrasca Claudia, al igual que han hecho otros tantos municipios afectados en Canarias.

Tal como ha informado Aemet, las islas permanecen entre avisos amarillos y naranjas, afectando estos últimos, de riesgo importante, a Santa Cruz de la Palma, Palmas de Gran Ganaria, Arrecife y Puerto del Rosario.

Más de un centenar de incidencias en Canarias por el paso del temporal

Debido al paso de la borrasca Claudia, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha registrado unos 120 incidentes entre las 22:00 y las 06:00 horas de este jueves. Se han producido mayoritariamente en los municipios de La Laguna, Icod de Los Vinos y Arona, en la isla de Tenerife, así como en Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes, en la isla de Gran Canaria.

Al respecto, desde el 112 han señalado que las incidencias han sido principalmente por desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas, así como producidas en el tendido eléctrico.