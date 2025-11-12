Alberto Rosa 12 NOV 2025 - 05:00h.

Las islas afrontan la llegada de un frente atlántico muy activo que va a dejar a lo largo del día chubascos localmente muy fuertes

La borrasca 'Claudia' pone en alerta a 15 provincias de España este miércoles con acumulados en lluvias de más de 80 l/m2 y vientos de 110 km/h

La previsión meteorológica para hoy miércoles 12 de noviembre pone el foco en las Islas Canarias. Las islas afrontan la llegada de un frente atlántico muy activo que va a dejar a lo largo del día chubascos localmente muy fuertes y acompañados de tormenta en las islas occidentales, con acumulados de lluvia importantes.

De hecho, el Cabildo de Tenerife mantiene activo el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) a partir de las 12.00 horas debido a la llegada de la borrasca 'Claudia', que podría dejar precipitaciones generalizadas y muy fuertes que alcanzarán o superarán los 100 litros en 12 horas, según la Aemet.

Así, podría estar acompañado de tormentas y de rachas de viento muy fuertes de componente suroeste que alcanzarán o superarán los 80 kilómetros por hora en distintas zonas de Tenerife, especialmente en el norte y este de la isla, ayudado por efecto del relieve.

Del mismo modo, es probable que exista riesgo de inundaciones en algunos puntos de la isla. Allí las áreas recreativas y zonas de acampada dependientes del Cabildo permanecen hoy cerradas y se prohíbe el tránsito por las pistas y senderos de la Corona Forestal como medida de precaución.

En la península, las precipitaciones quedarán acotadas a Galicia, oeste de Asturias, oeste también de Castilla y León y de Extremadura, sin descartar algo de lluvia en la provincia de Huelva. En el oeste de Galicia las precipitaciones serán muy fuertes y persistentes, con acumulaciones importantes. Serán probables los bancos de niebla matinales en el interior, sobre todo en el centro y en el este del territorio.

Las temperaturas volverán a subir porque seguirán soplando los vientos templados del sur, con rachas muy fuertes en el norte. Así, el ambiente será templado para la época del año, sin apenas heladas y con más de 20 °C de máxima en el Cantábrico, en el Mediterráneo, en el centro y sur peninsular. En Madrid se registrarán 22 °C de temperatura m�áxima; mientras en Bilbao, Toledo, Murcia y Palma los 25 °C, y en Sevilla y Granada rondarán los 28 °C.