La llegada de un potente frente atlántico pone en alerta naranja a Canarias con lluvias muy fuertes

Las islas afrontan la llegada de un frente atlántico muy activo que va a dejar a lo largo del día chubascos localmente muy fuertesEuropa Press
La previsión meteorológica para hoy miércoles 12 de noviembre pone el foco en las Islas Canarias. Las islas afrontan la llegada de un frente atlántico muy activo que va a dejar a lo largo del día chubascos localmente muy fuertes y acompañados de tormenta en las islas occidentales, con acumulados de lluvia importantes.

De hecho, el Cabildo de Tenerife mantiene activo el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) a partir de las 12.00 horas debido a la llegada de la borrasca 'Claudia', que podría dejar precipitaciones generalizadas y muy fuertes que alcanzarán o superarán los 100 litros en 12 horas, según la Aemet.

Así, podría estar acompañado de tormentas y de rachas de viento muy fuertes de componente suroeste que alcanzarán o superarán los 80 kilómetros por hora en distintas zonas de Tenerife, especialmente en el norte y este de la isla, ayudado por efecto del relieve.

Del mismo modo, es probable que exista riesgo de inundaciones en algunos puntos de la isla. Allí las áreas recreativas y zonas de acampada dependientes del Cabildo permanecen hoy cerradas y se prohíbe el tránsito por las pistas y senderos de la Corona Forestal como medida de precaución.

En la península, las precipitaciones quedarán acotadas a Galicia, oeste de Asturias, oeste también de Castilla y León y de Extremadura, sin descartar algo de lluvia en la provincia de Huelva. En el oeste de Galicia las precipitaciones serán muy fuertes y persistentes, con acumulaciones importantes. Serán probables los bancos de niebla matinales en el interior, sobre todo en el centro y en el este del territorio.

La llegada de un potente frente atlántico pone en alerta naranja a Canarias con lluvias muy fuertes

Las temperaturas volverán a subir porque seguirán soplando los vientos templados del sur, con rachas muy fuertes en el norte. Así, el ambiente será templado para la época del año, sin apenas heladas y con más de 20 °C de máxima en el Cantábrico, en el Mediterráneo, en el centro y sur peninsular. En Madrid se registrarán 22 °C de temperatura máxima; mientras en Bilbao, Toledo, Murcia y Palma los 25 °C, y en Sevilla y Granada rondarán los 28 °C.

