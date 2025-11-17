Una persona ha localizado el cuerpo alrededor de las 16:30 horas

Se han desplazado hasta el lugar efectivos del Laboratorio del Instituto Armado

Compartir







Ha aparecido un cadáver en avanzado estado de descomposición este domingo en las rocas de la costa de es Carnatge, en el término minicipal de Palma, Mallorca.

Se ha localizado el cuerpo alrededor de las 16:30 horas por parte de una persona que ha llamado al 112, según ha establecido el periódico 'Última hora' y ha corroborado la Guardia Civil en un comunicado.

Se han desplazado hasta el lugar efectivos del Laboratorio del Instituto Armado que se han puesto en marcha con una primera inspección ocular del cadáver y las pesquisas para determinar las causas de la muerte.

Localizan un cadáver con heridas en la cabeza en Barajas

Por otro lado, el pasado 7 de noviembre apareció un cadáver de un hombre en la vía pública del distrito madrileño de Barajas con heridas en la cabeza, lo que indica que fue una muerte violenta.

Según estableció la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos se proidujeron en torno a las 9:15 horas del jueves 6 de noviembre, cuando un ciudadano alertó a los servicios de emergencia tras hallar el cuerpo de un hombre en la calle. Los agentes desplazados comprobaron que el hombre tenía heridas incisas en la cabeza y no mostraba signos de vida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se desplazaron al sitio especialistas del grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y agentes del Grupo V de Homicidios, que se han ocupado de la investigación para determinar cuáles fueron las circusntancias del suceso.

En un primer momento se abrió una investigación para establecer las causas del fallecimiento y si se trataba de un asesinato.

Se desconocía cómo llegó hasta el lugar o si hubo implicados en su muerte.