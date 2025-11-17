El timo del buen empleado se dirige a trabajadores cuyo jefe no se encuentra en el establecimiento

Los estafadores solicitan el pago urgente de un permiso para evitar el cierre inmediato del sitio

Compartir







La Policía Nacional ha alertado del timo del buen empleado: una estafa telefónica a trabajadores de comercios, creando un relato convincente para convencer a la víctima. La estafa se realiza a través del método del vishing, es decir, a través de una llamada telefónica al comercio en cuestión.

El objetivo es estafar a empleados que se encuentran trabajando y cuyo jefe no se encuentra en el establecimiento.

Amenazan con el cierre del establecimiento si no se realiza un pago

En este caso, los delincuentes se hacen pasar por el responsable del servicio de Licencias del Ayuntamiento de Huesca y solicitan el pago urgente de un permiso para evitar el cierre inmediato del sitio.

PUEDE INTERESARTE Detienen en Huelva a dos personas por estafar a más de 60 con falsos anuncios de casas vacacionales

Los estafadores insisten a la víctima de lo importante y urgente que es el pago. También, mantienen al trabajador en llamada para que no recurra a su jefe para comprobar la veracidad del impago.

Cuando la víctima cae en la trampa, le instan a realizar el pago a través de tarjetas de prepago. Estas tarjetas se vende en puntos de venta físicos, como estancos o gasolineras, e incluyen un código para comprar en internet sin necesidad de una tarjeta de crédito o datos bancarios.

Instan a la víctima a comprar tarjetas de prepago y se hacen con el dinero

Así, el estafador, al habla de manera seguida con la víctima, le dirige hasta un comercio para comprar estas tarjetas y facilitarle los códigos, haciendose con el dinero que contiene la tarjeta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En Huesca se han detectado dos casos en dos comercios, por lo que la Policía Nacional ha alertado a la red de comerciantes y ha transmitido la información para prevenir nuevas víctimas.

Ninguna compañía solicita los pagos con tal urgencia

La Policía Nacional ha recomendado mantener la calma: los delincuentes usan el factor emocional, advirtiendo de graves consecuencias si no se realiza el pago. Se informa que ninguna institución solicita los pagos con esta urgencia, ni por teléfono, y ni en nigún caso a través de tarjetas prepago.

Se recomienda cortar la llamada y comprobar con el jefe la veracidad de lo que ocurre. Ante cualquier duda, se aconseja ponerse en concatco con la Policía.