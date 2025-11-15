Redacción Andalucía Europa Press 15 NOV 2025 - 15:43h.

Los arrestados en Valverde del Camino, Huelva, se quedaban con los depósitos de las reservas de víctimas

Para evitar ser descubiertos, los estafadores contrataban líneas de teléfono usando identidades de otras personas

HuelvaDos personas han sido detenidas en Huelva por estafar a gran cantidad de usuarios, según ha informado la Guardia Civil, con falsos anuncios de casas vacacionales. En total, los agentes han podido localizar a más de 60 víctimas por toda España.

Los dos arrestos en la denominada 'Operación Rental Scam' a principios de septiembre se produjeron en la localidad de Valverde del Camino. La investigación del Instituto Armado pudo dar con el paradero de los implicados en los delitos.

Se les acusa de estafa continuada, falsificación de documento mercantil, usurpación de estado civil y amenazas. Conseguían beneficios económicos al quedarse con el dinero o depósito de las reservas de los clientes que deseaban alquilar las viviendas.

Tras gestiones practicadas por los agentes se averiguó que dos personas recogían información de plataformas de alquileres vacacionales para seguidamente apropiarse de cantidades dinerarias solicitadas a los perjudicados como fianza.

Líneas telefónicas con identidades de otros

Además, la Benemérita ha detallado que para evitar ser relacionados con las estafas, contrataban líneas de teléfono ajenas con operadoras mediante el uso de identidades de terceras personas, que habrían obtenido con ocasión de realizarles la declaración de la renta.

Asimismo, se han intervenido diversas tarjetas SIM a nombre de terceros recién adquiridas, recibidas mediante paquetería comercial en un establecimiento hostelero del mismo municipio onubense. También les constaban numerosos hechos similares cometidos por toda la geografía española.

En el cuartel de Valverde del Camino, la Guardia Civil registró múltiples solicitudes de colaboración de Unidades de la Guardia Civil de toda España, teniendo como supuestos autores a los vecinos de esta localidad.

Una vez detenidos, las diligencias instruidas serán puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente. La alarma social generada, ante el reiterado comportamiento, llevó a la publicación, por los afectados, de avisos en redes sociales, alertando sobre la ilícita actividad.

Creciente complejidad para esclarecer estafas

El Instituto Armado admite la creciente complejidad que se encuentra a la hora de esclarecer los delitos de estafa relacionados con alquileres vacacionales en internet. Este tipo de fraude se caracteriza por el uso de identidades falsas, anuncios manipulados y plataformas digitales.

En muchos casos, se alojan en servidores ubicados fuera de España, lo que dificulta la localización de los autores y el rastreo de los pagos. En este sentido, el Instituto Armado ha indicado que los estafadores emplean métodos de pago difíciles de rastrear.

Como transferencias inmediatas o monederos virtuales, y actúan con rapidez, eliminando los anuncios y cerrando las cuentas una vez obtenido el dinero. Estas circunstancias hacen que la investigación requiera coordinación internacional, así como la colaboración de entidades financieras y empresas tecnológicas.

Por ello, ha insistido en la prevención ciudadana como la herramienta "más eficaz" para evitar ser víctima de este tipo de delitos y ha recomendado usar plataformas reconocidas para el alquiler de viviendas, así como desconfiar de precios bajos y verificar fotos y reseñas.

No pagar por adelantado fuera de la plataforma es importante. Además de confirmar la existencia del alojamiento, realizar las comunicaciones dentro de la plataforma y tener cuidado al remitir documentación personal, que puede ser usada para otros fines fraudulentos.