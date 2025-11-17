María tuvo que prostituirse para saldar su deuda de 2.500 euros

Desmantelada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en Alicante: once víctimas liberadas y siete detenidos

El relato de María es una historia de esperanza y superación. Ella logró salir del infierno de la explotación sexual y ahora ayuda a otras mujeres que pasan por la misma situación. Fue víctima de trata en su país, México, y en España, donde ahora está opositando para convertirse en policía.

Engañada, bajo la promesa de un futuro mejor, María llegó a España desde México tras caer en las garras de una red de trata. “Con 21 años, siendo explotada sexualmente. Tenía una deuda con la que me controlaban el horario de salida”.

“Tenía mucho miedo, pero es que no hay salida en ese momento”, sostiene María

María, para saldar la deuda de su viaje, 2.500 euros, la obligaron a prostituirse. “100 euros estar con un cliente y mantener relaciones sexuales. Esta red se queda con el 50% y yo le pude enviar el 50% de ese dinero a mi familia”, afirma ella. Un infierno en el que ha estado dos años.

“Tenía mucho miedo, pero es que no hay salida en ese momento”, confiesa. Hasta que encontró a la Asociación Betania: “Me dieron ayuda psicológica y la oportunidad de entrar en una casa de acogida". Ahora, ayuda a otras chicas en un piso de acogida similar al que ella estuvo en ese momento.

"Simplemente sobrevives y llegas a normalizar situaciones que no son normales", subraya ella

"Simplemente sobrevives y llegas a normalizar situaciones que no son normales", reconoce María, quien ha decidido estudiar también. Porque ha decidido dar un paso más: convertirse en política: “Ahora mismo me estoy preparando para las oposiciones de la Policía Nacional”.

María, al haber sido una víctima de trata, cree que podría ayudar de una manera distinta a estas mujeres: "Tendría mucha empatía. Entendería la situación que están viviendo desde mi situación que viví podría ayudarlas muchísimo". Porque nadie mejor que ella para comprender las pesadilla que viven estas víctimas.