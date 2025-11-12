Carlos Plá 12 NOV 2025 - 12:35h.

Captaban a las víctimas en sudamérica aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y les financiaban el viaje a España que debían devolver ejerciendo la prostitución

Detenido un hombre por ofrecer dinero a menores a cambio de mantener prácticas sexuales en Palma

Compartir







ValenciaAgentes de la Guardia Civil y de Policía Nacional han detenido, en las localidades de Denia y Els Poblets (Alicante), a siete personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. En la operación se ha liberado a once mujeres.

La investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando los agentes detectaron a una posible víctima de trata de seres humanos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Una vez que la víctima interpuso la denuncia, los investigadores identificaron a un grupo criminal asentado en la localidad de Denia (Alicante) que se dedicaba a captar mujeres para su explotación sexual.

PUEDE INTERESARTE El rapero Sean Diddy Combs pide anular los veredictos por tráfico sexual o un nuevo juicio en Nueva York

El grupo captaba a las víctimas en su país de origen, Colombia en la mayor parte de los casos, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y de necesidad económica. La organización financiaba el viaje de las mujeres a España mediante préstamos con recargos muy elevados, generando una deuda ficticia que las víctimas debían devolver ejerciendo actividades de carácter sexual.

Dinero, drogas y coches

La identificación de los supuestos autores permitió realizar cinco entradas y registros en las localidades alicantinas de Denia y Els Poblets, donde se liberó a once mujeres víctimas de explotación sexual. Se han intervenido casi 50.000 euros en efectivo, 100 gramos de cocaína, tres vehículos, dispositivos electrónicos, así como libros de contabilidad donde se registraban las ganancias y las deudas de las víctimas.

PUEDE INTERESARTE Desmantelan una red transnacional de trata para prostituir a mujeres con ocho liberadas y tres detenidos

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la migración irregular y blanqueo de capitales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta entre efectivos de las Comandancias de Madrid y Alicante, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana, por parte de Guardia Civil, así como del Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia y de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Denia, por parte de Policía Nacional.