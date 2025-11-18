El marido había sido denunciado en tres ocasiones por la fallecida: llamó a la Policía y dijo que se había encontrado su cadáver

Milagros había denunciado a su pareja en 2008, 2017 y 2018: hay una gran consternación en Murcia

Sigue la consternación en Murcia tras la muerte de una mujer en una vivienda de San José de la Montaña. Las autoridades están investigando lo ocurrido, aunque han dejado en libertad al marido de Milagros, la víctima, tras constatar que no fue una muerte violenta.

En este caso había antecedentes de maltrato, pero no existía una orden de alejamiento. De hecho, el acusado y la víctima seguían conviviendo juntos en la actualidad. El hombre fue detenido por los agentes como principal sospechoso, y según informa Sofía Muñoz, periodista de 'Informativos Telecinco' presente en el lugar de los hechos, el individuo "había sido denunciado en tres ocasiones, la última vez hace siete años, por lo que no había ninguna medida en vigor".

El marido dice encontrar el cadáver y llamar al 112

Ambos seguían conviviendo y "eran consumidores habituales de alcohol". Milagros tenía 48 años. Este pasado lunes, cuando el acusado llegó al domicilio, llamó al 112, asegurando que había encontrado en su casa el cadáver de su mujer.

Cuando llegó la policía, y después de una primera investigación, fue detenido como sospechoso. Se investiga como un posible caso de violencia de género. De ser así, sería el tercero en la región. El último fue hace tan solo tres semanas, en Librilla.