Un 48,6% ha recibido comentarios o chistes sexistas ofensivos, según recoge una encuesta presentada por el Sindicato de Enfermería (SATSE)

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado a través de una encuesta que ha presentado este martes 18 de noviembre que una de cada dos enfermeras y fisioterapeutas ha recibido comentarios o chistes sexistas ofensivos. Concretamente, un 48,6%, según señalan, añadiendo que, además, tres de cada diez (27,6%) han sufrido una invasión deliberada de su espacio personal

"Tanto el acoso sexual como por razón de sexo son expresiones de violencia, atentan contra derechos fundamentales y tienen graves consecuencias tanto en la salud física como psíquica de las personas que la sufren. Atacan a su dignidad, a su salud, a su seguridad, a su propia autoestima, también a la autonomía en el empleo que ejercen, porque muchas o renuncian a él o incluso sufren el doble castigo de la revictimización", ha denunciado en rueda de prensa la presidenta de SATSE, Laura Villaseñor.

Un 37,2% de las enfermeras y fisioterapeutas dice haber recibido un trato diferente debido a su sexo

Para la realización de la encuesta han recogido respuestas de 7.387 enfermeras y fisioterapeutas de todo el país, mayoritariamente mujeres (84,8%) y con edades comprendidas entre los 40 y 54 años (48,8%), aunque hay participación de todos los grupos de edad. Según la categoría, el 84,7% son enfermeras generalistas; el 10,91%, enfermeras especialistas y un 4,36% son fisioterapeutas.

Entre los resultados obtenidos, también destaca que el 37,2% de encuestadas afirma haber recibido un trato diferente debido a su sexo y el 27,3% se ha sentido menospreciado o ha sufrido condescendencia. Además, al 31% reconoce que en algún momento, durante el desarrollo de su trabajo, les han contado historias o bromas sexuales que le resultaron ofensivas, mientras que un porcentaje que representa al 19,28% sostiene que le han silbado o llamado su atención de forma sexual, le han dirigido piropos o le han hecho comentarios sexuales groseros y ofensivos.

Entre los datos recabados por la encuesta del Sindicato de Enfermería (SATSE) también figura que un 22,1%, es decir, dos de cada 10 personas, aseguran que les han intentado tocar o rozar sin su consentimiento, a la vez que el 22,03% ha llegado a sufrir este contacto físico no solicitado ni deseado.

Más allá, ahondando en los resultados del trabajo realizado, un 11,3% señala haber experimentado intentos no deseados de tener una cita o proposiciones explícitas o implícitas para tener actividad sexual a pesar de sus intentos de disuasión.

SATSE denuncia que estas situaciones sexistas y de acoso "no se dan de manera puntual".

Ante las estadísticas de la encuesta realizada, la responsable de Igualdad de SATSE, Carmen Guerrero, ha subrayado que estas situaciones "no se dan de manera puntual". Así, apunta que tal y como recoge el informe, el 43,4% de las personas encuestadas ha sufrido estas situaciones entre dos y cinco veces a lo largo de su vida laboral y el 25,21% afirma haberlo experimentado más de 10 veces. Tampoco se trata de situaciones del pasado, pues el 60,5%, a este respecto, apunta que ha sufrido estas experiencias "alguna vez" en los últimos tres años.