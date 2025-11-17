Una de las alumnas fue a verle para reclamarle por un suspenso y el profesor le dijo que “si le enseñaba cacho, le aprobaba”

Un examen médico a un profesor de Mallorca condenado por abusos a un menor determinará si está en condiciones de impartir clases

Un profesor de Tecnología de un colegio de Mallorca ha sido condenado a seis meses de cárcel por abusar sexualmente de tres alumnas adolescentes. El docente ha reconocido que les decía expresiones machistas como “no vengáis en leggins a clase, porque me pongo cachondo" y "si me enseñas cacho, te apruebo".

Según informa ‘Diario de Mallorca’, a una de las niñas la arrinconó en un pequeño almacén para rozar sus genitales. El hombre les tocaba las manos, la cara y el pelo a las adolescentes.

El acusado de 65 años ha indemnizado a una de las víctimas con 1.000 euros

La Fiscalía pedía dos años de prisión pero se ha rebajado a seis meses. El acusado de 65 años ha indemnizado a una de las víctimas con 1.000 euros, lo que ha servido de atenuante por la reparación del daño. Además, se ha aplicado otra reducción de la pena porque la causa judicial se ha retrasado siete años.

Los hechos ocurrieron en el curso 2017-2018 en un colegio de Palma, donde el hombre llevaba 28 años dando clase de Tecnología a estudiantes de tercero de la ESO. El docente realizaba comentarios que "menospreciaban la dignidad de la mujer, excedentes del tono y contenido propio de la broma", según la Fiscalía.

"No vengáis a clase con leggins porque me ponen cachondo": las frases que decía el profesor

"A la pizarra solo salen chicas guapas", "no vengáis a clase con leggins porque me ponen cachondo", "si pudiera me tiraría a todas las chicas de 16, 20 y 30 años", son algunas de las frases que les decía a las alumnas. El ministerio público resalta que los tocamientos que les realizaba en la cara y las manos eran “impropios y ajenos a la función docente” y les generaba “incomodidad y rechazo” a las víctimas.

Una de las alumnas fue a verle para reclamarle por un suspenso y el profesor le dijo que “si le enseñaba cacho, le aprobaba”. Una actitud que la Fiscalía califica de "antipedagógica y soez". A otra de las menores le dio un beso en la frente al resto de compañeros y se la llevó una vez a un almacén para arrinconarla y frotarle los genitales en su culo.

Una de las víctimas dejó de ir a sus clases

Las niñas no podían evitar los comentarios ni las actitudes físicas y verbales del profesor, recalca el ministerio público. Una de ellas dejó de ir a sus clases y otra acabó evitando usar leggins para evitar “las miradas y comentarios ofensivos” del acusado.

Los padres de las niñas denunciaron los hechos y un juzgado de instrucción de Palma abrió una investigación. La Fiscalía imputó al profesor un delito de abuso sexual a menor de 16 años y tres de coacciones leves. Así, reclamo una condena de dos años de cárcel, una multa de 900 euros, 1.000 euros de indemnización para una de las chicas y su inhabilitación para cualquier trabajo en el que se tenga contacto con los menores.