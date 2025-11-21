La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio y los participantes en la agresión ya han sido identificados

A la menor le tiran del pelo y después cae al suelo, momento en el que otras dos menores le dan violentas patadas y puñetazos

La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio, una vez que los padres no han presentado denuncia, por la paliza sufrida por una menor en Santa Cruz de La Palma, capital de isla de La Palma, a manos de al menos otras dos menores. La brutal agresión fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de las redes sociales, según confirman fuentes de la Policía Nacional.

La Policía ya ha identificado a los que participaron en la agresión

Los participantes en la agresión, que se produjo el pasado 23 de octubre, según recoge 'Canarias 7', ya han sido identificados y en el vídeo se observa como la víctima está rodeada de varios menores y empieza una discusión en la que se escuchan insultos y después se incita a una de las participantes a iniciar la agresión --"dale, dale, dale...por la boca"--.

En un momento dado, a la menor le tiran del pelo y después cae al suelo, momento en el que se observa como otras dos menores le dan violentas patadas y puñetazos mientras se oye como otra grita "toma, toma, toma".

Un joven trató de intervenir para que cesaran los golpes

La víctima apenas puede defenderse tapándose el rostro y ante la agresividad del ataque, uno de los jóvenes trata de intervenir para que cesen los golpes, pero sin éxito. La agresión finaliza cuando escuchan que viene la Policía Nacional y los menores empiezan a disolverse.