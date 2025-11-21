Los hechos han tenido lugar a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles, en el número 88 de la madrileña calle de Velázquez

Pedro Sánchez insta a defender la democracia en el 50 aniversario del 20N, muerte de Franco

Dos activistas de Femen irrumpieron en la tarde-noche de ayer, 20 de noviembre de 2025, justo en el día en que se cumplían 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, en la misa organizada por su familia y su fundación en la parroquia del número 88 de la madrileña calle de Velázquez. Allí, cargando contra los homenajes a su figura y contra el fascismo a pecho descubierto, fueron víctimas de una agresión sexual después de que uno de los hombres allí presentes les tocase un pecho mientras le espetaban que no lo hiciese.

Todo ocurrió a las puertas del lugar, la parroquia de los Doce Apóstoles, en unos momentos en que se encontraba abarrotada, con múltiples periodistas también presentes para dar cobertura de lo que acontecía allí.

La protesta de las activistas de Femen en la misa a Franco

Ante todos los que conmemoraban el 50 aniversario de la muerte del caudillo, las dos activistas irrumpieron con proclamas que gritaban y portaban en pancartas: “Fascismo legal, vergüenza nacional”. “Al fascismo, ni honor ni gloria”.

Ante su aparición, distintas personas de las allí presentes como asistentes a la misa, comenzaron entonces a recriminarles su presencia, dando lugar a una escena de tensión. Uno de estos últimos, –un hombre que se encontraba junto a la parroquia con una bandera preconstitucional–, trató de interceptarlas, llegando incluso a tocarlas el pecho, poniendo su mano sobre ellas, que le espetaron: “Señor, no toque. ¡Que no toque!”

En esos momentos en que se produjeron los hechos, además, una mujer consiguió arrebatar una de las pancartas a las activistas, quienes además de tocamientos, también recibieron algún empujón e insultos, tal como recoge también EFE.

Gritos e insultos a Pedro Sánchez entre proclamas franquistas

La protesta y la reivindicación apenas duró unos minutos, con las activistas abandonando después la zona por su propio pie. Todo, mientras los medios presentes en el número 88 de la calle de Velázquez captaban todo lo que ocurría en las inmediaciones de la parroquia, en cuya entrada se instaló una pequeña mesa para la venta de objetos relativos a Francisco Franco, con una bandera preconstitucional.

Tras terminar el oficio religioso en recuerdo al dictador, varias decenas de asistentes que acudieron al acto permanecieron después a las puertas de la parroquia, donde algunos de ellos comenzaron también a proferir gritos en su honra y en su recuerdo: “Viva Franco, viva Cristo rey”, “Patria, justicia, revolución”, exclamaron, al igual que se escucharon insultos y proclamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo en que cantaban el himno de la Falange y el Cara al Sol.