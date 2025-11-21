El hombre había desembarcado segundos antes del ferry para abandonar el recinto portuario

MenorcaUn hombre de 67 años ha muerto tras caer al mar con su coche en el puerto de Ciutadella, Menorca. Según ha informado el 061, los hechos ocurrieron a las 21:17 horas del jueves. La central de coordinación recibió la alerta y al principio se desconocían el número de personas que había en el interior del vehículo.

Los bomberos rescataron a una única víctima en parada cardiorrespiratoria. Pese a la reanimación que realizaron las unidades asistenciales, el hombre acabó perdiendo la vida.

Activaron el protocolo de rescate acuático

El hombre había desembarcado segundos antes del ferry para abandonar el recinto portuario cuando, por motivos que no se conocen todavía, el coche se precipitó al mar. La tripulación del barco intentó rescatar al hombre pero no lo consiguieron. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los Bomberos y la Guardia Civil activaron el protocolo de rescate acuático y dos buceadores entraron al agua para empezar la búsqueda.

Le practicaron maniobras de reanimación durante 40 minutos, el tiempo que establece el protocolo. Los buceadores reanudaron la búsqueda hasta confirmar que en el coche solo viajaba una persona. La actuación se coordinó con la Guardia Civil, que se hizo cargo de la extracción del coche. La operación finalizó cerca de la medianoche.