Valencia
Ingreso hospitalario

Muere una niña de seis años y otra de cuatro está en la UCI tras recibir un tratamiento dental en una clínica de Alzira, Valencia

Hospital de la Ribera
Hospital de la RiberaEuropa Press
ValenciaEl Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de una niña de 6 años, vecina de Algemesí, que ingresó este jueves por la tarde al Hospital Universitario de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida en una clínica dental privada, de la que también procedía otra paciente de 4 años que había llegado al hospital esa misma tarde con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

La menor fallecida ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital. Los facultativos intentan su reanimación sin éxito y declaran éxitus judicial.

Asimismo, una hora y media antes, a las 15:11 horas del mismo día, acudió a Urgencias del mismo centro hospitalario otra niña, de 4 años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.

Al parecer las dos pequeñas recibieron tratamiento en una clínica dental de Alzira (Valencia).

