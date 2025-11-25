Fernando Ramírez de Haro, el marido de Esperanza Aguirre, ha sido condenado a abonar 853.732,83 euros a su hermano Íñigo

El cuadro, un retrato de Valentín Belvís de Moncada Pizarr, estuvo durante años colgado en el domicilio de la pareja

Fernando Ramírez de Haro, el marido de Esperanza Aguirre, ha sido condenado a abonar 853.732,83 euros a su hermano Íñigo por la venta de un cuadro de Goya realizada en 2012. La obra, que pertenecía a la herencia indivisa de su padre -fallecido en 2010-, fue adquirida por el empresario Juan Miguel Villar Mir por 5,8 millones de euros a través de una operación privada gestionada por Sotheby’s, que se quedó con más de 680.000 euros por su mediación.

Según la sentencia, el marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid había prometido a sus cuatro hermanos y a una sobrina que repartiría parte de los beneficios, pero nunca entregó las cantidades acordadas, pese a dejar ese compromiso por escrito. Por ello, el juez le ordena abonar la citada cantidad a su hermano Íñigo, el demandante.

El cuadro fue examinado y certificado como un auténtico Goya, lo que disparó su valor

Así lo recogen fuentes como 'elDiario.es' y 'El País'. El cuadro, un retrato de Valentín Belvís de Moncada Pizarro -conde de Bornos, título que también ostenta el marido de Aguirre- estuvo durante años colgado en el domicilio de la pareja en Madrid. Cuando atravesaba graves dificultades económicas, decidió ponerlo en venta. Para confirmar su autoría, y según la acusación, Aguirre contactó con especialistas de Sotheby’s y del Museo del Prado. La obra fue examinada allí un sábado por la mañana y certificada como un auténtico Goya, lo que hizo que su valor pasara de apenas unos miles de euros a cerca de ocho millones, convirtiéndose en un salvavidas económico para el conde.

Íñigo Ramírez de Haro emprendió inicialmente acciones penales, alegando que su hermano había ideado una falsa donación para facilitar los trámites y quedarse con un bien común. Aunque la Audiencia de Madrid reconoció que aquella donación “era inventada”, desestimó el caso en 2023 al considerar que no existía delito entre familiares y que el conflicto debía resolverse en el ámbito civil. El demandante continuó entonces por esa vía, y en septiembre de este año el asunto quedó listo para sentencia.

El fallo, fechado el 14 de noviembre, determina que el compromiso de Fernando con sus familiares es plenamente válido y que, pese a no haberse fijado un plazo para el pago, el tiempo transcurrido hace exigible la deuda. La madre de todos ellos, Beatriz Valdés Ozores, falleció en 2019 sin que se hubiera producido el reparto prometido. Testimonios como el de Beatriz Ramírez de Haro -otra de las hermanas- confirmaron que la familia creó un "gabinete de crisis" para permitir la venta del cuadro pese a ser propiedad común. La pieza, considerada un excelente retrato inédito de Goya, fue exhibida en 2015 en la National Gallery de Londres, cedida por el Fondo Cultural Villar Mir.