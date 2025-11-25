Gonzalo Barquilla 25 NOV 2025 - 17:40h.

José Luis Bancalero, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, ha tenido que asistir de urgencia al presentador Luis Larrodera

El presentador se ha desmayado en un acto del 25N en Zaragoza: según ha explicado él mismo, ha sufrido una bajada de tensión

José Luis Bancalero, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, ha tenido que asistir de urgencia este martes al presentador Luis Larrodera, quien se ha desplomado mientras presentaba el acto central del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se ha celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli de Zaragoza.

Así lo recogen fuentes como 'Heraldo'. Larrodera, que ha protagonizado uno de los seis vídeos cortos que se han proyectado durante el acto, se encontraba de pie junto al resto de asistentes cuando, a los 20 minutos del inicio del evento, le ha dado un mareo y se ha desmayado. El dirigente, en ese momento, no ha dudado en poner en práctica sus conocimientos como médico y enfermero para atenderle de inmediato.

Luis Larrodera ha sufrido una bajada de tensión

El consejero, que había acudido al acto como invitado, ha prestado "la primera asistencia y ayuda". Le ha dado agua, le ha colocado una vía y ha "permanecido a su lado hasta que ha llegado la ambulancia" que lo ha trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet, donde se le han realizado varias pruebas. Horas después, el propio Luis Larrodera ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en redes sociales para confirmar que se encuentra bien: "Una simple bajada de tensión. Sin más. Gracias por la atención recibida", ha apuntado el presentador de 52 años en X.

El consejero de Sanidad de Aragón ha actuado en otras situaciones similares

Bancalero ha actuado en otras situaciones similares. En junio de 2024 asistió a un deportista de 63 años que se cayó durante la VII Carrera Muévete por la Donación de Órganos, que se celebraba en el Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza. Un evento en el que él mismo participó. Además, en abril de 2024 también asistió a una invitada en una graduación de la Universidad San Jorge. En concreto, asistió a la abuela de una estudiante al finalizar el acto en la facultad de Ciencias de la Salud.