18 NOV 2025 - 16:30h.

La artista ha cantando frente a los pacientes del Hospital de Día como representante de la organización 'Músicos por la Salud'

Justo después de venir de Las Vegas, donde recibió un Latin Grammy Leading Ladies - y de disfrutar en Madrid del concierto de la gira de despedida de Sabina - la cantante Rozalén ha dado una gran sorpresa a los pacientes del Centro de Día del Hospital de La Paz, a quienes ha ofrecido un inesperado micro-concierto. Ante las caras de incredulidad de todos los enfermos que allí se encontraban, la cantante ha interpretado alguna de sus más conocidas canciones y hasta ha cantando con una de las pacientes, Sara, que está superando un tumor, para quien la jornada de hoy ha sido, sin duda, un día inolvidable.

"La música sirve para sostenernos, para respirar mejor en los momentos difíciles. Es un privilegio poder estar hoy aquí", ha dicho la artista, natural de Albacete, como representante de Músicos por la Salud, una organización sin ánimo de lucro que, desde 2015, realiza microconciertos en hospitales y centros sociosanitarios para humanizar estos espacios y mejorar el bienestar de pacientes, residentes, familiares y también del personal.

"Ha sido muy sanador para todos"

"Ser parte de Músicos por la Salud para mi es como el anclaje, es volver a la musicoterapia, a mis valores y principios. Ahora mismo acabo de vivir la experiencia y estoy muy emocionada. Es maravilloso poder acercarme a las personas que están en un momento de emociones límites. Ha sido muy sanador para todos", decía Rozalén tras su pequeña (pero inolvidable) actuación. La manchega ha demostrado así su compromiso con las distintas realidades sociales, al igual que hizo al publicar una emotiva carta dedicada a los familiares de las víctimas de la Dana en Letur.

Por su parte, el presidente de esta organización, Guillermo Giner, destacó la importancia de poder contar con la colaboración de la artista: "Tener a Rozalén cantando con nosotros es un regalo. Su voz abraza, y su forma de mirar a la gente transforma el hospital. Hoy hemos visto alegría, alivio y conexión. Eso es lo que buscamos cada día", ha declarado, orgulloso del magia que se ha creado en el centro sanitario de la Comunidad de Madrid.

También ha recordado que "estos micro-conciertos no son simples actuaciones para amenizar las estancias: son intervenciones con una metodología comprobada para mejorar la salud. Se trata de sesiones breves, de 45 minutos, cercanas y participativas, con un repertorio emocionalmente significativo para los pacientes, ya que son ellos mismos quienes proponen las canciones".

Aunque no ha trascendido cuál de sus éxitos ha sido su favorito, todos ellos han podido disfrutar de la dulce voz - que conquistó hasta el mismísimo Richard Gere - de la autora de "La puerta violeta”, canción convertida en himno contra las violencias machistas, o “Que no, que no”, por la que obtuvo un Premio Goya a la Mejor Canción Original.