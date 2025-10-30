Lorena Romera 30 OCT 2025 - 14:30h.

La presentadora de 'Informativos Telecinco' actualiza cómo se encuentra con una foto desde el hospital

Carme Chaparro cuenta cómo afrontan sus hijas su enfermedad: "Me han venido a ver al hospital"

Compartir







Carme Chaparro ha compartido una foto desde el hospital durante el tratamiento de su enfermedad. La periodista y presentadora ha querido hacer participes a sus seguidores de cómo se encuentra tras varios meses luchando contra este enfermedad a la que no ha puesto nombre públicamente. "Un día más, un día menos", ha escrito la novelista a través de su perfil oficial de Instagram, donde comparte pequeñas pinceladas de esta batalla.

A principios de este mes, la presentadora de 'Informativos Telecinco' concedía una entrevista para la revista 'Lecturas', donde revelaba que lleva diez meses de baja, desde que los médicos le recomendaran cesar su actividad laboral para comenzar a tratarse: "Me dijeron que me iba a morir y que tenía que estar en casa porque iba a ser un tratamiento a tope".

Una entrevista en la que desvelaba que la iban a operar y que se encontraba "cansada" porque la medicación es "muy fuerte" y la enfermedad "muy jod*da". Pese a que se desconoce si ha pasado por quirófano o no, Carme Chaparro ha compartido una foto desde el hospital, con una vía intravenosa. "Un día más, un día menos", celebra la periodista y presentadora con esta imagen.

PUEDE INTERESARTE Carme Chaparro se pronuncia sobre su problema de salud tras su ausencia en Sant Jordi

"Cuando los médicos sepan si pueden hacer algo o no, lo contaré", subrayaba para 'Lecturas' la escritora, explicando el motivo por el que no ha compartido públicamente su diagnóstico médico. "Me puedan curar o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo", añadía la autora de 'Venganza', su última novela, cuya promoción ha quedado paralizada, que tiene el objeto de "desestigmatizar" esta enfermedad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con esta publicación en Instagram, Carme Chaparro actualiza cómo se encuentra, pero sin entrar en detalles. Una imagen en la que ya está recibiendo infinitas muestras de cariño. Bea Archidona, presentadora de 'De Viernes' le ha dejado un corazón rojo. Paula Echevarría, igual. Mensajes de apoyo que se entremezclan con los comentarios de sus seguidores y fieles admiradores, que le desean todo lo mejor durante este proceso.