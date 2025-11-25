Malena Guerra 25 NOV 2025 - 15:54h.

Martiño Ramos Soto fue detenido en La Habana tras un dispositivo organizado por la policía española y la cubana

Localizan en Cuba a Martiño Ramos Soto, exlíder de En Marea, tras pasar alrededor de cuatro meses oculto en la isla

Hasta hace unas horas, Martiño Ramos Soto, el profesor gallego condenado por abusar sexualmente y violar a una alumna menor de edad, era uno de los fugitivos más buscados por la Policía Nacional. Su foto, de hecho, había sido incluida en un cartel de búsqueda internacional y se había recreado cómo podía haber cambiado su aspecto con inteligencia artificial. La difusión de su fotografía ha sido clave para localizarlo en Cuba, donde finalmente ha sido detenido este pasado lunes, tras pasar alrededor de cuatro meses oculto en la isla.

La cuestión es qué va a pasar ahora con el exlíder de En Marea. Según informa Sara García, periodista de 'Informativos Telecinco', Cuba no tiene un convenio de extradición con España, por lo que su traslado a nuestro país era algo más complicado de lo habitual. No obstante, se procederá y cumplirá la pena en nuestro país.

En Cuba trabajaba como fotógrafo en galerías de arte y en desfiles de modelo. La policía española le localizó y le pidió a la policía cubana que le vigilase para evitar su fuga. El pederasta fue condenado a 13 años de cárcel por violar reiteradamente a una menor de 12 años, alumna suya, en Ourense. Ahora ya sí va a cumplir condena en España.

La detención de Martiño Ramos Soto

Se hacía llamar Martín Soto y fue detenido hace días en Cuba cuando intentaba escapar, tras ser consciente de que había sido descubierta su verdadera identidad, Martiño Ramos Soto. Le cogieron tras cerrar sus redes sociales, apagar los teléfonos y hacer las maletas. La orden de detención internacional estaba fechada el 31 de octubre.

"Y la publicación aquí en la campaña de los más buscados obedece precisamente a esos criterios operativos", explica Fernando González, jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional. En La Habana se hacía pasar como fotógrafo de moda y, de esa manera, se acercaba a las mujeres, llevaba pelo rapado, cara afeitada y ropa ancha.

Varias mujeres le habían reconocido. La última, en una fiesta. Otra, con la que íntimo, llegó a ver un billete de avión en su casa con el verdadero nombre. "Nosotros lo que hacíamos era avisar a las mujeres cubanas de que este hombre estaba allí y de que este hombre había hecho esto en España", ha apuntado __.

Contactó con su víctima a través de Instagram, ocultando su verdadera identidad. Había sido su profesor de música en primaria en un centro educativo de Ourense. Ella le denunció en 2021, después de que la violara de manera continuada, llegando a darle bofetadas a modo de práctica 'sádica', y le propinara una brutal paliza. Martiño huyó el pasado mes de julio al saber la condena antes de entrar en prisión por primera vez. De España pasó a Portugal, Brasil, Perú y Cuba.