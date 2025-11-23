Martiño Ramos Soto, exlíder de En Marea condenado a 13 años de cárcel por violar a una menor, ha sido localizado en Cuba, según informa 'El Español'

El medio de comunicación anteriormente citado sostiene que Martiño vive en La Habana y trabaja como fotógrafo

Compartir







La HabanaMartiño Ramos Soto, exlíder de En Marea y profesor de música de un colegio de Ourense sentenciado a 13 años de cárcel por violar a una menor del colegio de forma repetida, ha sido localizado en Cuba, según ha informado en exclusiva 'El Español'.

El medio de comunicación anteriormente citado ha explicado que "el exlíder de En Marea vive en La Habana, donde utiliza el nombre de 'Martín Soto' y trabaja como fotógrafo". Además, 'El Español' ha informado en exclusiva que el profesor de Ourense fugado tras violar a una menor reside en Cuba desde el mes de julio de 2025.

PUEDE INTERESARTE La violenta agresión que sufre una menor en la zona portuaria de La Palma

Los abusos sexuales

Nadie creyó a la niña que durante años vivió un calvario desde que el profesor pederasta contactase con ella a través de Instagram haciéndose pasar por un menor, desde entonces la manipuló, pegó, violó y vejó de forma continuada, desde los 12 a los 16 años.

Martiño era conocedor de la especial vulnerabilidad de la menor que vivía tanto en su casa como en el colegio, era la víctima perfecta a la que nadie creería.

Así fue, nadie en el colegio creyó a la niña incluso cuando la víctima no aguantó más y reunió el valor suficiente para pedir ayuda, la orientadora y varias profesoras le dijeron que “eran imaginaciones suyas” y confiaban plenamente en él, apuntaban desde 'El País'.

PUEDE INTERESARTE Dos activistas de Femen, víctimas de una agresión sexual

Activismo político y supuesto compromiso con la lucha feminista

Ramos Soto de 45 años escondía un gran sadismo, pero durante años se trabajó su reputación social para que nadie sospechase de quien era en realidad. En Ourense era una habitual del activismo político militando En Común y En Marea fingiendo compromiso con la lucha de las mujeres en actos feministas, pero cuando nadie le veía violaba, golpeaba y humillaba a niñas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Tenía mucho reconocimiento social en la ciudad y eso hizo que a la víctima no se la creyera”, afirmaba una excompañera de partido sobre el profesor de música.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La fuga de Martiño Ramos Soto

La Audiencia Provincial de Ourense emitió una requisitoria de búsqueda y captura y una orden de detención e ingreso en prisión para intentar localizarlo cuando la Policía acudió a su vivienda y les dijeron que se había ido sin intención de volver.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Hasta mediados de septiembre, el profesor se encontraba en libertad provisional. La Audiencia de Ourense lo decidió así, hasta que la sentencia fuera firme, ya que ni la fiscalía ni la acusación particular habían solicitado su ingreso en prisión provisional.

La Sentencia que le ordena la entrada en prisión se hizo firme en julio, según ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), quedando anuladas en ese momento las opciones del condenado de evitar la prisión.

El TSXG desestimó el recurso de apelación de la defensa al subrayar la "sólida y categórica persistencia en la incriminación" del recurrente, los testimonios de otras alumnas, los mensajes y los informes forenses. Asimismo, la sala aseguró que el acusado "era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima" y se aprovechó de esas circunstancias para presentarse como "una figura de referencia y apoyo".

La niña sufre secuelas psíquicas tras los hechos llegando incluso a autolesionarse y tuvo que ser ingresada en un hospital por problemas psiquiátricos. Ahora, Martiño Ramos Soto ha sido localizado en Cuba, según ha informado en exclusiva 'El Español'.