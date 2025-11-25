Mujeres víctimas de violencia de género recuperan su autoestima a lomos de un caballo

La terapia con caballos ayuda a la sanación emocional de mujeres que han sido víctimas de violencia de género

La lucha contra la violencia de género progresa lentamente a pesar de todas las medidas para proteger a las mujeres

La violencia machista deja profundas huellas en las mujeres que la sufren. Superar el miedo, la culpa y los traumas requiere acompañamiento psicológico, pero también nuevas herramientas que permitan recuperar su confianza y amor propio. Un grupo de psicólogos, terapeutas y especialistas equinos han diseñado una terapia con caballos que se ha convertido en una alternativa eficaz para muchas mujeres puedan rehacer sus vidas tras sufrir malos tratos. Informa Toni Ramos.

Lorena, víctima de años de insultos y degradación, recuerda que llegó a creer que estaba “loca” y que la culpa era suya. Su percepción cambió al coger las riendas de un caballo: “Cuando sales de aquí, sales con un subidón”, asegura tras participar en las sesiones.

La sanación emocional que ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género

Carmen, por su parte, relata cómo su vida se transformó el mismo día de su boda, tras dos décadas de maltrato. Y Nekane describe su primer día en la terapia: llegó destrozada, sin dejar de llorar, pero los caballos le enseñaron a tratarse con amor y respeto.

Los expertos destacan que estos animales son extremadamente sensibles y capaces de reflejar las emociones de quienes los acompañan. La interacción con ellos ayuda a perder miedos, a enfrentarse a retos y a descubrir que son capaces de lograr lo que siempre les dijeron que no podrían. “Cuando miras hacia adelante, el caballo te acompaña”, explican los terapeutas.

En apenas dos meses de trabajo con los animales, las participantes aprenden a confiar, a valorarse y a defenderse. La terapia se convierte en un espacio seguro donde las mujeres recuperan la autoestima y abrazan una nueva etapa de sus vidas.

La experiencia demuestra que la lucha contra la violencia de género no solo pasa por la justicia y la protección institucional, sino también por ofrecer caminos de sanación emocional. Los caballos, con su sensibilidad y fuerza, se han convertido en aliados inesperados para ayudar a las víctimas a mirar hacia adelante.