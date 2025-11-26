Claudia Barraso 26 NOV 2025 - 18:49h.

Una joven de 23 años ha muerto al ser atacada brutalmente por tres perros que cuidaba en Texas

Una joven de 23 años ha fallecido a tan solo unos meses de graduarse en la universidad de manera muy violenta. Cuidaba mascotas para poder conseguir algo de dinero mientras seguía estudiando en Texas. Fue atacada por tres perros según ha confirmado su madre en un emotivo mensaje que ha publicado en la página ‘GoFundMe’.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 21 de noviembre. La joven se encontraba en la casa cuidando de los perros cuando tres pitbulls la atacaron. Los agentes que acudieron al domicilio se encontraron a la joven tendida en el suelo. Uno de ellos disparó y mató a uno de los perros, consiguiendo asustar a los demás. Al poco de conseguir liberar a la joven, terminó muriendo poco después a causa de la gravedad de las heridas que le causaron los animales.

Uno de los agentes también resultó herido

El agente que se enfrentó a los perros también fue herido y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios en el hospital local, según han informado medios como ‘People’. La madre de la víctima publicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de una imagen de la joven para poder recaudar fondos. El dinero acumulado, que ya es más de 13.000 dólares, será destinado a pagar el funeral de la joven. "Madi era amor, era luz, era bondad, era risa, era feroz de la manera más hermosa. Amaba la vida con todo su corazón y se movía por el mundo con un espíritu libre que elevaba a quienes la rodeaban".

Por el momento se desconoce qué ha pasado con los animales que causaron la muerte de la joven y la causa por las que decidieron atacarla. Sin embargo, la gravedad de las heridas fue tal que la estudiante acabó muriendo poco tiempo después de que los agentes que acudieron al domicilio consiguiesen dispersar a los tres animales.