Los vecinos de Miranda de Ebro, Burgos, tienen que convivir con la imagen de féretros usados completamente a la vista de cualquiera que pasea por la zona, algo que puede herir sensibilidades.

Los ataúdes están al aire libre en una zona acotada con una valla, pero siguen estando a la vista desde el camino que rodea el cementerio. Antes las críticas de quienes lo han visto, el Ayuntamiento ha anunciado que ya trabaja en soluciones para corregir la situación.

Soluciones planteadas por el Ayuntamiento

La primera medida que prevén es colocar un murete que impida ver los ataúdes desde fuera, evitando así que la imagen quede expuesta a quienes transitan por el camino.

Además, el Ayuntamiento pretende instalar un horno destinado a quemar la madera de estos féretros usados. Sin embargo, esta actuación llevará más tiempo y por el momento no hay fecha prevista para que se ponga en marcha.