El Black Friday comienza con compras masivas: se espera un gasto promedio de 200 euros por persona

Desde las 12 de la noche ha comenzado el Black Friday, la mayor campaña de rebajas de todo el año

Uno de los productos más requeridos para este Black Friday son las balizas homologadas para vehículos

Compartir







Este viernes 28 de noviembre se celebra el Black Friday y desde las 12 de la noche ha comenzado la mayor campaña de rebajas de todo el año. Se espera un gasto promedio de 200 euros por individuo.

Se trata de un día de grandes compras donde muchos aprovechan para adelantar las adquisiciones navideñas.

Las balizas homologadas son el producto más solicitado

Así es, son cada vez más las personas que utilizan esta campaña, el Black Friday, para anticipar sus compras de navidad. Sin embargo, uno de los artículos más solicitados y uno de los productos más requeridos para este Black Friday son las balizas homologadas para vehículos, que serán obligatorias desde el 1 de enero.

Además, muchas personas ya han optado por comprar en línea, a través de internet, pero hay quienes también prefieren realizar sus compras de forma presencial en las tiendas. La mayoría abre a las 10 de la mañana, y se prevé que será un día muy activo.

Aniomanía y compras compulsivas

Este aumento de compras compulsivas en masa hace que las personas con aniomanía vivan estos días con dificultades. Se trata de la adicción a las compras, un trastorno psicológico que lleva a la necesidad de comprar de manera constante objetos innecesarios, que en su mayoría no son usados, sobre todo ropa y complementos. Este trastorno afecta a un 5% de la población.

Además, en estas personas existe una alta prevalencia de depresión, teniendo lugar un incremento de las adquisiciones en las temporadas en las que el paciente tiene una mayor intensidad de los síntomas de depresión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La persona afectada por el trastrono presenta dificultades en la regulación emocional y elevada impulsividad. De esta menra, realiza las compras compulsivas como mecanismo para gestionar las emociones negativas y la baja autoestima que presenta.