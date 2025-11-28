El hombre presenta varias contusiones por el impacto y su vida no corre peligro

Un vecino de Las Palmas de Gran Canaria ha sido salvado por el capó de un Opel Corsa blanco tras precipitarse al vacío desde un segundo piso, del Edificio Marina I, en la calle Venegas 69.

Según ha informado 'El Periódico' el coche que estaba estacionado justo delante de una peluquería conocida del barrio, evitó la muerte de un varón, de avanzada edad, y que al parecer residía solo. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para encamillarlo y llevarlo a un centro hospitalario.

Según las primeras observaciones, el hombre presenta varias contusiones por el impacto y su vida no corre peligro. Algunos efectivos de la Policía Local y Policía Nacional se personaron al lugar del suceso, a unos metros de la Plaza de la Feria. El suceso tuvo lugar sobre las 9.35 horas de esta mañana.

"El impacto fue tremendo, resultó atronador, pensé que había sido un choque de dos coches en León y Castillo y me asomé al balcón. Entonces lo vi ahí encima del capó y llamamos de forma urgente al 112", valora su vecino Alfredo del Castillo, que pudo ver todo el suceso de cerca ya que reside en el tercer piso del Edificio Marina I.

Las trabajadoras de la peluquería no presenciaron el salto al vacío del vecino. "No nos enteramos de nada y cuando ya estábamos en la puerta y lo vimos sobre el capó. Menudo susto", inciden. Entre curiosos y el esmero policial por poner coto a las grabaciones de la atención sanitaria, una vecina alertaba del efecto devastador de la soledad. Esto ha llevado a un debate entre los vecinos que comentan que no ha sido el único caso parecido " la gente mayor precisa de una atención específica y de compañía".