Maitena Berrueco 27 NOV 2025 - 12:16h.

La Ertzaintza barajó desde el principio que el fuego que calcinó el piso pudo ser intencionado

Ocho heridos en el incendio de un piso en Badalona: hay una persona en estado crítico y otra grave

Compartir







BilbaoEl fuego arrasó el pasado 13 de noviembre el tercer piso de un bloque de viviendas de la calle El Carmen de la localidad vizcaína de Barakaldo. Un incendio que dejó cuatro hombres heridos, de los que uno murió horas después de saltar al vacío, cuando huía de las llamas, los otros tres tuvieron que ser rescatados y trasladados a diversos centros hospitalarios. Una mujer ha sido detenida por su presunta implicación con un incendio que, además, sacó a la luz un conflicto vecinal.

Casi desde el primer momento, la Ertzaintza barajó la hipótesis de que el incendio había sido provocado durante su investigación para aclarar qué había sucedido para que el piso quedará completamente calcinado. Hasta que esta misma semana ha sido detenida una mujer, de 44 años, por su presunta implicación en los hechos.

PUEDE INTERESARTE Las terribles cifras del incendio en Hong Kong: 55 muertos y 280 desaparecidos en el peor incendio de las últimas décadas

El incendio, que destapó un conflicto vecinal enquistado desde hacía años con el inquilino del tercero y que falleció tras precipitarse por la ventana en su huida, arrancó a primera hora de la mañana del día 13. En el piso, además de la víctima mortal había otros tres hombres, varias personas alertaron a la Policía Vasca de que los vecinos de una vivienda que se encontraba en llamas solicitaban ayuda desde las ventanas.

Saltó por la ventana

A la llegada de los servicios de emergencias, comprobaron que uno de los moradores del domicilio se había precipitado cayendo a la vía pública, y que otros dos seguían pidiendo auxilio desde las ventanas. Los bomberos lograron rescatar a estas dos personas, y un cuarto habitante fue rescatado de un patio interior.

PUEDE INTERESARTE Un incendio en Pamplona mantiene confinados a los vecinos y desalojan tres edificios por la toxicidad del humo

Los cuatro residentes de la vivienda, de entre 46 y 60 años, tras ser asistidos por los servicios sanitarios en el lugar, fueron trasladados a los hospitales de Cruces y San Eloy. Horas después, falleció el hombre, de 48 años, que se precipitó a la vía pública debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La investigación del incendio la ha llevado a cabo la comisaría de la Ertzaintza de Sestao y ha culminado tras varios días con la detención de una mujer por su presunta implicación en lo ocurrido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Conflicto vecinal

Los vecinos del portal número 3 de la calle El Carmen de la localidad fabril revelaron que llevaban años sufriendo un infierno por culpa de los ocupantes del tercer piso, donde se originó el incendio. Los residentes relatan robos, daños en zonas comunes del edificio, amenazas, ruidos e impagos que se venían sucediendo, al menos, durante los últimos cinco años. En el piso solo estaba empadronada la víctima mortal, pero en el momento del incendio, había otros tres hombres.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La relación no era buena y los vecinos llevaban mucho tiempo denunciando la situación. El pasado 13 de noviembre, el incendio sacó a la luz la mala convivencia larvada en este bloque de viviendas.