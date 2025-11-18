Detienen al hijo de la mujer fallecida tras precipitarse por una ventana en L'Hospitalet

El detenido, hijo de la víctima de 54 años, se encontraba en el lugar de los hechos

"El hijo era agresivo, solían discutir", cuentan los vecinos de la mujer muerta en L'Hospitalet tras caer por la ventana

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hijo de la mujer fallecida en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por, presuntamente, tirarla por la ventana, e investigan los hechos como un caso de violencia doméstica.

Los hechos han ocurrido pasada la medianoche de ayer lunes, cuando la Policía de la Generalitat de Cataluña fue alertada de la localización del cuerpo de una mujer en la calle con signos de violencia.

Dotaciones de los Mossos y de la Guardia Urbana de L'Hospitalet se desplazaron al lugar, así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, que la trasladaron a un centro sanitario donde finalmente falleció.

En el lugar de los hechos, la Policía encontró a un hombre de 54 años, hijo de la víctima, que fue detenido por la Guardia Urbana por su presunta relación con los hechos.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso. Durante la mañana del martes, agentes de la Policía de la Generalitat han trabajado en el lugar de los hechos para recabar pruebas que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Finalmente, a lo largo de la tarde los Mossos informaron de que estaban investigando lo ocurrido como un caso de violencia doméstica porque el detenido es hijo de la víctima. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones.

l Ayuntamiento de L'Hospitalet ha convocado un minuto de silencio, durente el miércoles a las 20:00 horas, frente al consistorio, para condenar el asesinato de esta vecina del municipio y expresar sus condolencias a familiares y amigos.

El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, acompañado de diferentes miembros del consistorio, asistirá a este acto, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

Además, el consistorio ha decretado 24 horas de duelo desde el momento de la concentración, es decir hasta las 20 horas del jueves 20 de noviembre. Durante el duelo, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta en señal de duelo y se suspenden todos los actos oficiales convocados por el consistorio.