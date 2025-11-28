Gonzalo Barquilla 28 NOV 2025 - 16:39h.

Un turista británico de 76 años que navegaba a bordo de un crucero desapareció el pasado jueves tras caer al mar frente a Tenerife

Un turista británico de 76 años se encuentra en paradero desconocido después de que cayera por la borda del crucero TUI Marella Explorer 2 frente a la costa de Tenerife este pasado jueves. Por ahora se desconoce las circunstancias en las que se produjo la caída.

Así lo señalan fuentes locales como 'El Día'. Las autoridades han confirmado que el varón cayó del barco al noroeste de Tenerife (a 25,6 kilómetros de la Punta de Teno) y está desaparecido. La búsqueda comenzó este pasado jueves y continúa este viernes en la zona en la que se perdió su pista. Los rastreos se han reanudado en la mañana de esta jornada.

El crucero partió desde Madeira, en Portugal, y se dirigía a Canarias

"Estamos profundamente entristecidos de confirmar que un huésped fue visto entrando al agua mientras el barco estaba en ruta a La Gomera", ha indicado un portavoz del grupo TUI, en declaraciones al medio internacional 'People'. "Nuestros pensamientos están con la persona y sus seres queridos en este momento difícil", añadieron.

Desde el grupo TUI han precisado que su "equipo de atención" está "apoyando a la familia, brindándole asistencia y consuelo". "Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y seguiremos ofreciendo todo el apoyo posible" sentenciaron. Se trata de esclarecer si la caída fue voluntaria, accidental o si hubo algún otro motivo.

Tras el incidente, el capitán del barco, que viajaba desde la isla portuguesa de Madeira a Canarias, detuvo el buque y activó el protocolo de "hombre al agua". Se procedió a la revisión de cámaras, maniobras de búsqueda circular y el lanzamiento de balsas marcadoras. La operación de búsqueda también incluye dos embarcaciones especializadas y un helicóptero de emergencia. En el dispositivo también colaboran efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

El crucero en el que se produjo la caída, según fuentes locales, fue estrenado hace 30 años. Tiene capacidad para transportar más de 1.800 pasajeros y 843 tripulantes. Posee cerca de 250 metros de eslora y 32 de manga. Una de las grandes firmas de la turoperación mundial se encarga de su explotación.