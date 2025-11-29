La base aérea de Matacán, en Salamanca, se ha convertido en el epicentro nacional de la instrucción en Sistemas Aéreos No Tripulados

Denuncian la falta de militares mientras crece la tensión geopolítica

Compartir







SalamancaLa base aérea de Matacán, situada en Salamanca, se ha convertido en el epicentro nacional de la instrucción en Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS), unos dispositivos capaces de operar de forma silenciosa, prácticamente indetectable y con capacidad para identificar objetivos desde 10.500 pies de altura.

Lo hacen a través de cámaras electroópticas y cámaras infrarrojas y consiguen designación de coordenadas para dar un mayor apoyo a los equipos en tierra.

Un escuadrón más en el aire con un protagonismo exponencial

Su uso se ha disparado en operaciones de búsqueda, rastreo y apoyo a convoyes, ya que pueden adelantarse hasta diez kilómetros para vigilar el terreno y localizar amenazas.

PUEDE INTERESARTE Mueren 20 militares turcos en un accidente al estrellarse un avión en Georgia

En sus instalaciones se encuentra la única escuela de pilotos de UAS de España, un centro que este año formará a 500 alumnos, una cifra que refleja el auge imparable de estos sistemas en el ámbito de la defensa y la seguridad.

En el simulador de vuelo entrenan miembros de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido el CNI, sometidos a ejercicios que replican escenarios operativos con la máxima fidelidad.

PUEDE INTERESARTE Las maniobras que ha realizado la princesa Leonor en el Ejército del Aire

“El UAS es ya parte esencial del presente de la defensa, un escuadrón más en el aire con un protagonismo exponencial”, destaca un coronel del centro.

Los futuros operadores comparten esa visión. “Entrenamos de la forma más realista posible”, señala una alumna, convencida de que la preparación “a la altura y desde la altura” es clave para afrontar los desafíos del nuevo tablero geopolítico.