El desinterés por ingresar en las Fuerzas Armadas va en aumento. La ratio solicitantes/plaza en tropa y marinería se ha desplomado, al pasar de 27,9 en 2013 a 4,2 el pasado año, dato "muy preocupante", según el Observatorio de la Vida Militar, no solo por el menor número de aspirantes sino también por la peor selección que se puede hacer de ellos. Informa en el vídeo Jacobo Pérez-Lirón.

En España no hay servicio militar desde hace 25 años. En tiempos de gran tensión geopolítica, cae el número de ingresos en las Fuerzas Armadas. Más de un 8% en la carrera de oficial. Mientras se invierte en armamento, las condiciones de trabajo limitan las capacidades humanas.

Han estado en todo tipo de misiones. En Irak, en Afganistán o en la DANA, pero los cuarteles se vacían. Cada vez menos jóvenes optan por esta carrera. "El escenario geopolítico, geoestratégico es mucho más complicado. Si no tenemos gente, no podremos afrontar esos compromisos", explica Mariano Casado, presidente del Observatorio de la Vida Militar.

Las solicitudes han caído un 8,5% en tan solo un año. "Es una situación límite porque cuando llegue el año 2027 y veamos que se van de miles en miles que cumplen 45 años y no entran por la misma cantidad, ¿1uién va a hacer lo que hace el ejército?", se pregunta, Marco Antonio Gómez, presidente de ATME.

Aseguran que en España faltan atractivos para hacerse soldado y piden salarios más altos. "Con 1.300 euros, que alguien se vaya destinado a Melilla y sea gallego. ¿Qué hace con su familia?", señala Gómez.

Las mujeres ya suponen más del 13% en el ejército

Algo en lo que coincide el presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado. "Si tú cobras una retribución muy escasa y te tienes que desplazar a zonas donde la vivienda está tensionada, donde no hay vivienda o son muy caras, tú no puedes ir allí", subraya.

En su informe señalan que nuestras fuerzas armadas necesitan entre 13.000 y 23.000 militares más. "Hay que pensar que la integración de personas españoles españolas en las fuerzas armadas no se improvisa. Hay que hacer unas pruebas de acceso, hay que hacer unos periodos de formación en los centros de formación militares".

España está por debajo de la media europea en soldados por habitante y todo ello, a pesar de que aumentan las mujeres en el ejército, ya son algo más de un 13%.