CantabriaTres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, han fallecido en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal.

Los tres amigos habían salido a tomar algo. El conductor era el más joven de los tres, Pau, de 22 años. Otro de los jóvenes era jugador del Club Deportivo Valdáliga, que ha suspendido todos los partidos del club este fin de semana en señal de luto, y ha mandado "todo su apoyo, cariño y fuerzas a las familias, amigos y compañeros de las víctimas.

La Delegación del Gobierno asegura que la carretera donde han fallecido los tres jóvenes está en buenas condiciones

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha asegurado que la carretera nacional N-634, donde han fallecido los tres jóvenes 22, 23 y 25 años en Cabezón de la Sal, está en buenas condiciones.

Además, el tramo en el que se ha producido el accidente, correspondiente al kilómetro 244,9 de esta carretera nacional -en las inmediaciones del puente a Villanueva de la Peña-, ha sido reformado "hace unos años" en el marco de una serie de actuaciones que han realizado diferentes administraciones.

Por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta tras lo que el coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano.

En el lugar del accidente han intervenido efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del 112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo.