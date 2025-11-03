Alberto Rosa 03 NOV 2025 - 16:44h.

Los agentes de la Policía Nacional tuvieron que derribar la puerta para acceder a la vivienda

Un ertzaina salva la vida a una niña de dos años cuando se asfixiaba en Bilbao, practicándole la maniobra de Heimlich

Arrodillado en el pasillo, envuelto de humo, seminconsciente y con gran dificultad para poder respirar. Así han rescatado agentes de la Policía Nacional a un octogenario de un incendio en su vivienda en la cuarta planta de un edificio de seis alturas en la Plaza Ramon de la Sota en el Puerto de Sagunto, en Valencia. Los policías tuvieron que derribar la puerta para acceder a la vivienda y salvar a la víctima, según ha informado la Jefatura en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos ocurrieron a las 3.45 horas de la madrugada cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó cómo salía gran cantidad de humo desde el balcón de una vivienda y divisaron además la silueta de una persona, por lo que requirieron la presencia de dotaciones de bomberos así como de servicios sanitarios.

Asimismo, los agentes, junto a otra patrulla de Policía Nacional, accedieron al interior del edificio y, mientras unos efectivos desalojaban las viviendas, otros subieron a la cuarta planta donde se encontraba el domicilio afectado.

Debido a la urgencia de la situación y tras llamar sin obtener respuesta, hicieron uso de la fuerza durante más de 15 minutos, turnándose entre los policías para intentar derribar la puerta. Finalmente, lo lograron con el empleo de una maza de dotación, saliendo gran cantidad de humo negro del interior.

Tal y como ha explicado Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia en sus redes sociales, el hombre de 89 años "fue evacuado de forma segura y transferido a medios sanitarios, mientras que el resto de edificio se evacuó por precaución”, han señalado.

Del mismo modo, los agentes que intervinieron en el rescato han tenido que ser asistidos a causa de la inhalación de humo, así como por las heridas sufridas durante la apertura de la puerta. En las tareas de extinción, han intervenido dos dotaciones de bomberos del Consorcio de Valencia y un sargento de Sagunto.