El hombre se vio sorprendido y quedó a merced de la corriente provocada por las lluvias torrenciales en el país: un dron y su operario consiguieron evitar una tragedia

Los drones con cámaras infrarrojas, vitales en la lucha contra los incendios forestales

Probando nuevamente la importancia de integrar la tecnología y sus avances en operaciones cruciales como las labores de búsqueda y rescate, un dron ha resultado absolutamente fundamental para salvar la vida de un hombre que estaba a punto de ahogarse en Vietnam tras las inundaciones que han sacudido a parte del país.

El varón, de 49 años e identificado como Nguyen Van Hat, estaba a punto de ser engullido por el agua después de verse sorprendido por la fuerza de su corriente y la rápida crecida de un río en la provincia de Dak Lak. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, un dron apareció para socorrerle.

El rescate, posible gracias a un dron

Tal como se aprecia en las imágenes que captaron el momento, la situación no hacía presagiar un buen final. El hombre, –un agricultor que se vio atrapado por la crecida cuando se encontraba trabajando en un banco de arena–, quedó completamente a merced del enorme torrente de agua que disparaba el caudal del río Serepok.

Arrastrado por la corriente, el mero intento de llegar hasta el punto en que se encontraba solo podía suponer más riesgo para terceras personas y comprometer más vidas. Sin embargo, cuando todo parecía abocado a un rescate imposible, un dron apareció para obrar el ‘milagro’.

Llegando allí donde un humano no podría en condiciones de seguridad, un operario de los servicios de Emergencias de la región condujo al dron hasta el punto exacto donde Nguyen Van Hat luchaba por su vida.

Allí, con el aparato descendiendo casi hasta el nivel del agua, el hombre pudo agarrarse al flotador y al chaleco salvavidas que trasportaba el dron, que además estaba diseñado para soportar el peso del rescatado, alzándolo así en el aire y transportándolo a un lugar seguro.

Haciendo posible la gesta, gracias al dron y a la pericia del operario, que también encontró dificultades por las rachas de viento en la zona, el hombre fue puesto a salvo y todo quedó en un susto que, en otros casos, desgraciadamente sí acabó en tragedia por las graves inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales caídas en Vietnam.

Decenas de muertos en las inundaciones de Vietnam

Según el propio Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, al menos 90 personas han muerto y una decena siguen desaparecidas tras la oleada de tormentas que ha sacudido especialmente al centro y sur del país, donde los efectivos de rescate siguen encontrando fallecidos conforme las inundaciones van retrocediendo.

Las localidades de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong, Quang Tri, Hue y Da Nang son las más afectadas: hay 1.154 casas dañadas y se calcula que 186.000 viviendas acabaron prácticamente inundadas en el apogeo de las lluvias. Además, se estima que también más de 80.000 hectáreas de arroz y cultivos resultaron dañadas, así como más de 3,2 millones de cabezas de ganado y aves de corral murieron o fueron arrastradas. Igualmente, 24 puntos en las carreteras nacionales han terminado bloqueados.

Todo ello, en suma, hace que los daños materiales provocados por las lluvias desde el 16 de noviembre se valoren en más de 340 millones de euros, según el balance publicado por la agencia oficial de noticias de Vietnam, la VNA.

En este escenario, se han movilizado a casi 45.000 militares y casi 100.000 agentes de Policía para asistir en las labores de emergencia. De hecho, y hasta el momento, han distribuido 86 toneladas de ayuda a la población afectada y, muy especialmente, purificadores químicos para depurar el agua y prevenir la aparición de enfermedades.

Pese a que las aguas están retrocediendo en algunas partes del altiplano, los pronósticos hoy siguen anticipando lluvias, aunque pronto comenzarán a remitir, según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos.

A esto último se aferran en el país, que lleva sufriendo las consecuencias de las tormentas extremas desde finales de agosto, habiendo sido alcanzado por hasta tres tifones en octubre.