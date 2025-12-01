Los primeros casos aparecieron hace 44 años, de los que no sabía absolutamente nada sobre su origen

Del 'Póntelo, pónselo' al Indetectable = Intransmisible: así ha cambiado la percepción del sida de los españoles en los últimos 40 años

Compartir







Hoy es el Día Internacional del Sida, y en su honor han extendido el simbólico lazo rojo para conmemorarlo en Barcelona. Un total de 3.340 personas fueron diagnosticadas en el año pasado 2024, la mitad de ellos fueron diagnósticos tardíos, la ministra Mónica García ha recordado en el acto del Ministerio de Sanidad que la lucha contra el estigma es clave. Más de 40 años de lucha que recuerda el documental 'Red, las voces del VIH'.

Los primeros casos aparecieron hace 44 años, de la que no había certezas sobre su origen y su transmisión, mucho menos si no había cura, ni ningún tipo de tratamiento. Escuchamos el miedo de los enfermos. "De repente tenía VIH, estaba en un centro de rehabilitación de drogas y mi vida se iba a terminar en casi nada".

PUEDE INTERESARTE Identifican marcadores para anticipar el diagnóstico de cáncer en personas con VIH

En este documental asistimos también al reto de los científicos, que se tuvieron que enfrentar de primeras a una enfermedad de la que no sabían nada hasta la fecha "curar el VIH, me puedes decir que es difícil pero imposible no es".

Y entre el recuerdo de lo que fue y los desafíos de futuro se teje un relato humano contra el estigma que supuso tener esta enfermedad hace años, algunos de ellos cuentan su experiencia de como es convivir con esta enfermedad, de la que al principio parecía no haber salida "existimos y tenemos vidas reales". "El VIH realmente es un tabú", sentencia durante la entrevista.

Por último, la idea de la publicación de este documental es hacer cambiar la mirada hacia una enfermedad con la que viven más de 40 millones de personas en el mundo.