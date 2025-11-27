Identifican marcadores para anticipar el diagnóstico de cáncer en personas con VIH

Identifican una serie de marcadores que se altera hasta un año antes del diagnóstico de cáncer en personas con VIH

Una investigación de expertos del Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (GeSIDA) ha identificado una serie de marcadores que se altera hasta un año antes del diagnóstico de cáncer en personas con VIH, lo que facilita la detección temprana.

El estudio, que se ha presentado en Granada en el marco del XVI Congreso Nacional de GeSIDA, ha identificado una serie de alteraciones inmunológicas y virológicas que podrían anticipar el desarrollo de cáncer en personas que viven con VIH, incluso un año antes del diagnóstico.

El uso del tratamiento antirretroviral ha aumentado la esperanza de vida de las personas con VIH, pero también se ha observado un incremento de los cánceres no relacionados directamente con el sida, cuya incidencia y mortalidad siguen siendo superiores a las de la población general. Este mayor riesgo se atribuye al envejecimiento acelerado del sistema inmunitario y a una menor capacidad del organismo para detectar y eliminar células tumorales.

El trabajo, desarrollado por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, ha analizado a 110 personas con VIH, la mitad de ellas diagnosticadas de cáncer entre 2017 y 2023 y el resto como grupo control sin antecedentes de tumor. El estudio ha evaluado los niveles de inflamación crónica, los marcadores de regulación inmunitaria (checkpoints) y el tamaño del reservorio viral del VIH con técnicas avanzadas de análisis molecular, además de tomar muestras sanguíneas de los participantes.

Doble cantidad de virus integrado

Los resultados han mostrado que las personas con VIH que desarrollaron cáncer tenían casi el doble de cantidad de virus "integrado" en sus células que aquellas sin cáncer. Además, presentaban niveles más altos de diversas señales inmunológicas alteradas, lo que indica que su sistema de defensa estaba más activado y fatigado de lo habitual.

Estas alteraciones ya estaban presentes un año antes del diagnóstico del cáncer, lo que sugiere su potencial valor como indicadores tempranos de riesgo oncológico.

El estudio sugiere que las personas con VIH que desarrollan cáncer muestran un perfil inmunológico e inflamatorio alterado que podría detectarse antes de la aparición clínica del tumor, unos datos que los investigadores toman como preliminares y que deben ampliarse antes de su uso clínico. Sin embargo, estos resultados abren la puerta al desarrollo de biomarcadores inmunológicos en el seguimiento habitual de las personas con VIH que faciliten la detección precoz de los cánceres no definitorios de sida para mejorar su pronóstico.