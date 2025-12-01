Logo de telecincotelecinco
Accidente de tráfico

Las primeras investigaciones apuntan al exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal, Cantabria

Lugar del accidente mortal en en Cabezón de la Sal
Lugar del accidente mortal en en Cabezón de la SalEuropa Press
CantabriaLas primeras investigaciones apuntan al exceso de velocidad como primera causa del accidente en el tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, fallecieron en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, en Cabezón de la Sal.

Así lo han informado fuentes de la Jefatura de Tráfico, que han indicado que, según las primeras pesquisas, "todo apunta" a que el principal factor del accidente ha sido la velocidad.

La carretera nacional N-634 es una vía limitada a 50 kilómetros por hora y las investigaciones ya realizadas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil apuntan a que el vehículo iría a una velocidad superior a la permitida en la zona.

No obstante, las mismas fuentes han indicado que la investigación continúa abierta y pendiente de más informes.

