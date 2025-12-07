Los policías de Asuntos Internos responsabilizan al jefe de Estupefacientes de quedarse supuestamente con parte de los alijos de droga

Es posible que en los próximos días pueda ser trasladado a otro centro penitenciario

ValladolidLa titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha ordenado, este domingo, el ingreso en prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional, detenido en Valladolid, y otros cinco arrestados el pasado jueves en una operación antidroga, mientras que otro de los detenidos ha sido puesto en libertad.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado a EFE que ha sido poco después de las 15.00 horas cuando los supuestos autores de delitos relacionados con el tráfico de drogas han sido trasladados desde los Juzgados de Valladolid hasta la cárcel de Villanubla, a pocos kilómetros de la capital vallisoletana.

Podría ser trasladado a otro centro penitenciario

No obstante, las mismas fuentes han detallado que en el caso del jefe de Estupefacientes es posible que en los próximos días pudiera ser trasladado a otro centro penitenciario, como medida de seguridad, ante la hipótesis de que pudiera encontrarse en la cárcel más cercana a su ámbito de actuación policial con alguien a quien hubiera perseguido con anterioridad.

Tras pasar tres noches en los calabozos de la comisaría de Delicias, los detenidos fueron trasladados a primera hora de la mañana hasta el Juzgado de Instrucción número 3, en labores de guardia hasta mañana.

De este modo se cumplió con el límite legal de 72 horas para pasar a disposición judicial, tras lo que han declarado durante toda la mañana ante la jueza.

Los policías de Asuntos Internos responsabilizan al jefe de Estupefacientes de quedarse supuestamente con parte de los alijos de droga incautados en diversas operaciones, mientras que los otros seis detenidos, tres nacionalidad española y tres de nacionalidad dominicana, habrían tenido otras responsabilidades en esa organización, aunque uno de ellos ha quedado en libertad esta mañana.

Los agentes procedentes de Madrid llevaban casi un año de investigación sobre su compañero, según explicó el viernes el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, el comisario principal Juan Carlos Hernández Muñoz, quien indicó que, por el momento, no hay más agentes implicados en este procedimiento.

"Esta unidad (Asuntos Internos) no actúa por actuar: llevan cerca de un año trabajando este tema y cuando han decidido dar este paso es porque tienen abundantes indicios de ciertas conductas que no son las que nosotros buscamos y, desde luego, si hay responsabilidades, las asumiremos", afirmó el jefe superior, quien lamentó la existencia de "garbanzos negros" dentro de la institución.

La Policía Nacional ha incoado un expediente disciplinario contra el jefe de Estupefacientes, quien previsiblemente dentro de una semana, cuando se tramite, será suspendido de empleo y sueldo hasta que el caso culmine con una sentencia judicial, además de determinar las medidas disciplinarias correspondientes.