Claudia Barraso 09 DIC 2025 - 18:32h.

Una niña de tan solo 13 años fue agredida el pasado viernes cuando salió de la clase de tenis a las que asistía en el polideportivo Anduva. Allí, en la puerta le estaban esperando un grupo de jóvenes para pegarla. La madre de la víctima fue la encargada de convencer a su hija para que denunciase los hechos.

La menor no acudir a la policía ya que las otras menores, tras la paliza, le dijeron que si denunciaba “le iba a ir peor”. La agresión fue grabada por varios jóvenes que habían acudido hasta el lugar para presenciar la escena. Gracias a esas imágenes, las autoridades tratan de identificar a las agresoras. Una de ellas ya ha sido localizada.

La víctima recibió golpes, tirones de pelos y una vez que consiguieron tirarle al suelo, comenzaron con las patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Solo una de las amigas de la joven salió en su defensa, y por ello, también recibió golpes aunque mucho menos que la niña de 13 años. Los agentes tratan de identificar al resto de menores que estaban presenciando la escena sin hacer nada, solo grabar las imágenes de pelea. Aunque la víctima no ha sufrido graves golpes, tiene molestias en el cuello y las rodillas, por los golpes recibidos.

Tiene miedo de salir a la calle

Otra de las consecuencias que sufre la pequeña tiene que ver con las repercusiones psicológicas. Su madre, quien ha explicado que su hija tenía un carácter tímido e introvertido, ha explicado a medios locales como ‘Diario de Burgos’, que “tiene miedo de salir a la calle, tampoco quiere comer, solo llora”, dice en unas declaraciones. Cuando llegó a casa, la menor no quiso contar lo que había ocurrido, pero su madre supo que algo había ocurrido por el aspecto de su hija. Entonces la pequeña se derrumbó y terminó por contárselo todo.

La madre de la menor fue quien insistió en acudir a la comisaría para denunciar los hechos. La menor no quería porque sus agresores le amenazaron con las repercusiones que podía tener si le contaba a la policía lo sucedido. Por el momento, no han confirmado si las autoridades han conseguido dar con la identidad del resto de los agresores.