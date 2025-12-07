Logo de telecincotelecinco
Agresión sexual

Prisión provisional por la agresión sexual a una menor de 16 años en Cornellà de Llobregat, Barcelona

Mossos esposas
Los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo detención. Mossos
BarcelonaPrisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años en Cornellà de Llobregat, Barcelona.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, el detenido pasó a disposición judicial el sábado en el juzgado de guardia de Cornellá.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a este vecino de Cornellá por un delito de agresión sexual a una menor, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

