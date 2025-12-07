Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a este vecino de Cornellá

El cuerpo del niño de cuatro años asesinado en Garrucha muestra indicios de violencia física y sexual

Compartir







BarcelonaPrisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años en Cornellà de Llobregat, Barcelona.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, el detenido pasó a disposición judicial el sábado en el juzgado de guardia de Cornellá.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a este vecino de Cornellá por un delito de agresión sexual a una menor, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.