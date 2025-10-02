La mujer, octogenaria, ha vivido un auténtico calvario teniendo que enfrentar el shock emocional y la lucha frente a las administraciones para revertir la situación

La familia se manifiesta indignada preguntándose cómo ha podido pasar algo así y reprochan que nadie les haya pedido disculpas

Compartir







Una mujer de 82 años ha vivido un auténtico calvario en Santander, Cantabria, después de enterarse, en una consulta médica, que la habían dado por muerta. Directamente, en los papeles figuraba como ‘fallecida’ a todos los efectos, y así constaba en la Seguridad Social, lo que propició inmediatamente que al shock de conocer lo ocurrido tuviera que sumar el litigio burocrático con las distintas administraciones para subsanar algo que no debió ocurrir.

A pesar de que la octogenaria había superado una infección bacteriana en su pierna, saliendo felizmente del Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla, –donde ingresó a principios del mes de agosto y del que salió con el alta médica el 10 de septiembre–, alguien decidió darla por muerta.

El calvario de una octogenaria tras ser dada por muerta erróneamente

De todo ello se enteró cuando, pasados unos días y cumpliendo con las prescripciones y el protocolo habitual en estos casos, se desplazó para acudir a una consulta médica de seguimiento de su evolución tras ser dada de alta.

Así, se dirigió al mostrador del centro de Valdecilla para contar que acudía para la revisión tras dejar atrás la celulitis infecciosa. Allí, las caras de estupor de quienes se encontraban frente a ella comenzaron a trasladar la misma inquietud que sentían a la octogenaria y a su hija, quien pronto se percataron de que sucedía algo extraño y que algo no iba tal y como debía ser.

Tal como recoge el medio El Correo, citando declaraciones de la hija, pronto empezarían a realizarle a su madre “la misma pregunta”: que si era ella. Y obviamente, la octogenaria respondía que sí, comenzando a inquietarse cada vez más por la situación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“No entendía nada”, expresa su hija al citado medio, indicando que tal fue el caso y tal eran las caras del personal allí presente que tuvieron que preguntar si pasaba “algo grave”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Finalmente, y ahondando en la estupefacción, fue una doctora la que arrojó luz sobre el casó al comunicarles que, de algún modo, la Seguridad Social la había dado por muerta, señalando que eso es lo que les constaba en los papeles.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El calvario burocrático de la mujer tras ser dada por muerta en la Seguridad Social

Como consecuencia, la octogenaria, que tiene problemas de movilidad y limitaciones propias de la edad, tuvo que afrontar sin haber hecho nada para ello un auténtico calvario burocrático, además del shock psicológico y emocional de ser víctima de una situación así a su edad. Según su hija, llegó incluso a pensar que creían que se iba a morir y no le querían decir la verdad.

Dada por muerta en la Seguridad Social, no podía ni utilizar su cuenta bancaria, ni la cartilla sanitaria para obtener los medicamentos en la farmacia; un verdadero problema que pudo ser todavía peor si se hubiesen enterado más tarde de lo sucedido, en el momento en que no cobrase la pensión…

Tan pronto como pudieron y de la forma en que pudieron, comenzaron a activar toda la tramitación necesaria para revertir la situación, algo todavía más incómodo para una mujer de 82 años, que tuvo hasta que solicitar una fe de vida a su médico de cabecera y lidiar con las distintas administraciones.

De este modo, y tras lo ocurrido, denuncian desde la indignación que algo así haya podido pasar y nadie se haya puesto en contacto para disculparse.