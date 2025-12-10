Pablo Alborán, Terelu Campos, Shakira o Paula Echevarría: la lista de los famosos acosados por sus fans

Detienen al acosador de Shakira, un hombre de Texas que aseguraba estar "casado y tener hijos" con ella

La relación de los fans con cantantes y actrices no siempre es idílica y sana. Las historias de famosos acosados por algunos de sus seguidores están a la orden del día. Estrellas internacionales, como Kim Kardashian, Sandra Bullock o Shakira, han sufrido momentos incómodos con sus fans. Esta última ha sufrido magreos por parte de unos de sus seguidores en uno de sus últimos conciertos.

En el panorama nacional también encontramos casos de acoso similares, como Pablo Alborán, Terelu Campos o Paula Echevarría. Todos ellos han sufrido amenazas, mensajes obscenos y persecuciones diarias. Zaira Ferradás es cantante de orquesta y ha hablado en directo en 'El tiempo justo' sobre este tema.

La cantante ha confesado que ella ha vivido este tipo de actos, no tanto como Shakira, debido al fanatismo que hay detrás de esta artista: "En mi sector, en las orquestas también pasa. Cualquier persona que trabaja en este sector puede confirmar que ha vivido o ha visto a algún compañero sufrir este tipo de situación", explicaba.

"Suele pasarnos más a las mujeres"

Zaira ha explicado que durante su espectáculo en las fiestas de pueblo se ponen en ropa interior y eso hace que algunos de sus compañeros reciban este tipo de comportamientos, pero "suele pasarnos más a las mujeres", reconocía.

Además, la cantante ha confesado que ella ha sido víctima de este acoso por parte de uno de sus fans: "Recibía constantemente mensajes por privado de esta persona, que yo no conocía de nada", afirmaba. Este hombre se insinuaba y le pedía quedar con ella con un objetivo sexual claro.

Cuando su orquesta tocó en el pueblo de este hombre, él dijo que le iba a esperar a que finalice el espectáculo para verla: "Durante el intermedio no bajé al público. Me quedé con mis compañeros porque tenía miedo", contaba Zaira.

"Me dejaron un billete"

En una ocasión, unos individuos del público le dejaron un billete en el escenario a Zaira, reclamándole servicios sexuales: "Estaban dando a entender que mis servicios estaban pagados y me dijeron que les esperara a la salida. Las vivencias de acoso son infinitas, llegando a pillar a algunos fans espiándoles en los camerinos.

Zaira ha querido recordar que, a pesar del ambiente festivo, es un trabajo y no da pie a acosarles: "Tiene que haber más seguridad, pero sobre todo, tiene que haber más educación", terminaba.