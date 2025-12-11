Dos de los agresores serán amonestados y los otros seis tendrán que realizar tareas socioeducativas durante seis meses

Un alumno del IES Garcilaso de la Vega, de Torrelavega, llevaba años aguantando acoso escolar, así lo asegura la Asociación Tolerancia Cero Cantabria. El Juzgado de Menores de Santander ha condenado a los ocho alumnos por un delito contra la integridad moral de un compañero, según informa 'El Diario Montañés'.

Dos de los agresores serán amonestados y los otros seis tendrán que realizar tareas socioeducativas durante seis meses que comenzarán de forma inmediata y estarán encaminadas a "favorecer la capacidad empática y la responsabilidad de sus actos en todos los ámbitos". Y también indemnizarán a la víctima. Estas medidas se toman con el objetivo de "facilitarles el desarrollo de su competencia social".

La víctima sufría acoso desde Primaria

Humillaciones, ataques y amenazas. La sentencia expone los hechos probados contra la integridad moral de la víctima. El acoso escolar acabó después de que el centro activase el protocolo el pasado 5 de febrero, cuando una de las profesoras se dio cuenta de la situación del alumno.

Pero la asociación señala que esta situación viene de antes, ya que la familia se puso en contacto con la organización cuando el menor estaba en Primaria. La víctima ha sufrido acoso escolar en dos centros educativos distintos. Durante Secundaria, el menor se encerraba en los baños durante los recreos para no encontrarse a sus acosadores.

Los acosadores acorralaron a la víctima en el aseo

La profesora que dio la voz de alarma encontró a los ocho alumnos irrumpiendo en el baño donde se encontraba la víctima para atacarla. Los menores "dieron patadas a la puerta al tiempo que gritaban y se reían de la situación". Lanzaron chicles y escupitajos al menor y activaron el protocolo de acoso.

El juzgado determina que la actuación del colegio ha sido necesaria y justa pero desde la asociación sostienen que ha sido insuficiente. Critican que "nadie ha hecho nada por la situación hasta que los padres se han dado cuenta y se han puesto en contacto con nosotros antes de que se iniciara el protocolo". Así, insisten en que el daño a la víctima no es comparable con las condenas impuestas a los acosadores.

Para la asociación, "sale gratis hacer daño a una persona" y señalan que la actuación del centro no ha sido la correcta porque "es el equipo directivo de los centros que no denuncian estas situaciones".