La operación 'headdog' de la Guardia Civil ha culminado con la detención de un joven de 18 años y un hombre de 64

Investigan a un hombre por maltrato animal en Huesca: en su perrera hallan 14 perros desnutridos, en estado deplorable

Un joven de 18 años y un hombre de 64 han sido detenidos en el marco de la operación 'headdog' (cabeza de perro) de la Guardia Civil, acusados de presuntos delitos de maltrato animal, amenazas y daños cometidos en Corvera de Toranzo y en Santander, en Cantabria. Los dos varones decapitaron a dos perros.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) comenzó la investigación en abril, cuando se encontró el cuerpo decapitado de un perro en una furgoneta aparcada con los cristales rotos en Santander. Poco después, apareció la cabeza de otro animal en una bolsa que estaba colgada en la portilla de una finca particular, cuyo propietario de ese terreno había denunciado por amenazas a los ahora detenidos, recogen fuentes como 'El Diario Montañés'.

Los dueños de los perros habían denunciado su desaparición en redes sociales

Los perros no eran del propietario de la finca. Los dueños no tenían nada que ver con el caso de amenazas y habían denunciado la desaparición de sus mascotas a través de las redes sociales.

Los agentes pudieron averiguar la matrícula del vehículo con el que trasladaron los restos de uno de los animales hasta Santander y gracias a esto se pudo identificar a los presuntos autores del asesinato de los perros.

A finales del pasado mes de noviembre, efectivos del Seprona en Cantabria localizaron y detuvieron a los dos varones como presuntos autores de maltrato animal con resultado de muerte, un delito continuado de amenazas y un delito de daños, como apuntan las fuentes locales.