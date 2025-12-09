Comienza el juicio la manada de Zaragoza: Violaron dos días a una joven en un “ritual para sacarle el demonio”

Miembros de la banda latina Domincan Don’t Play están acusados de someter en 2020 a un auténtico infierno a una joven de 21 años

Juzgan a la Manada de Zaragoza, siete acusados de violar a una joven durante dos días

Fuera y dentro de la Audiencia Provincial de Zaragoza, tres furgones y una docena de agentes de la Policía Nacional custodian un juicio a puerta cerrada contra los siete jóvenes acusados de mantener encerrada, drogar y agredir sexualmente durante dos días a una joven de 21 años en un piso del distrito de San José en junio de 2020. No es para menos. Los acusados son miembros de la banda latina Domincan Don’t Play. La víctima, quien sufrió un brote psicótico tras los hechos, ha reiterado en sede judicial que no desea denunciar ni ejercitar acción penal.

Los siete jóvenes, que se enfrentan a penas de 16 años y seis meses de cárcel cada uno por un delito continuado de agresión sexual y otro de lesiones, están acusados de drogar y violar durante dos días a una chica a la que conocían y de la que incluso algunos eran amigos. El tribunal, según fuentes judiciales, ha ordenado celebrar todas las sesiones sin público para “proteger la identidad y privacidad de la víctima”.

La desnudaron y violaron en un "ritual para sacar el demonio de su cuerpo"

El relato de los hechos es de terror. Todo fue descubierto por azar. Fue a raíz de una investigación contra los Dominican Don’t Play cuando se descubrieron los vídeos de la espeluznante agresión, que no van a ser emitidos durante el juicio para proteger a la víctima, que fue encontrada convulsionando, semidesnuda, abandonada y desorientada en la calle. Se quejaba de los genitales. La joven solo era capaz de rascarse y decir que había estado con unos jóvenes para "sacarse los bichos del cuerpo”, en un estado psicótico que motivó su ingreso en el Hospital Miguel Servet y posteriormente a otro centro donde permaneció ingresada más de una semana en psiquiatría.

La joven sufrió presuntamente un ataque sexual prolongado que incluyó penetraciones reiteradas, grabaciones en vídeo y un aislamiento total en un piso. Todo entre risas y burlas aprovechando que la joven había consumido alcohol y cannabis. La chica fue engañada con la promesa de acudir a una fiesta en un chalet con piscina y terminó en un pequeño dormitorio del piso del principal acusado.

Los jóvenes, tal y como relata Aragón Digital, la habrían convencido de desnudarse bajo la idea de realizar un “ritual para sacar el demonio”, iniciándose entonces las agresiones sexuales.

Todos los hechos fueron grabaros e incluso compartidos en un grupo de whastapp en el que había otros 12 hombres, a los que invitaban a violar a la joven. Cinco de los siete acusados se encuentran en prisión, pero por otras causas no relacionadas con este caso.